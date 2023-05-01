幸福の科学の本尊である大川隆法氏が亡くなってから2カ月が過ぎようとしている。教団では今も「復活の祈り」が続けられている一方で、大川氏の死亡届が提出されたという。教団は今後どうなるのか、ジャーナリストの藤倉善郎氏がリポートする。＊＊＊【写真を見る】独特な装飾港区白金にある「大川隆法」氏の「大豪邸」でいかがでしょうか提出期限を過ぎた死亡届〈氏名大川隆法除籍〉幸福の科学の教祖・大川隆法総裁