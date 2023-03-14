2022年度の「自動車盗難事故実態調査」を公開 ©Sergey/stock.adobe.com 日本損害保険協会は2023年3月13日に、自動車盗難防止対策の一環として実施している「自動車盗難事故実態調査」の2022年度の結果を発表しました。 この調査結果では、車両本体盗難の件数上位を車名別でまとめたほか、車両本体盗難1件あたりの支払保険金の推移、盗難が発生した時間帯などを公表しています。 愛知県、大阪府、千葉県の