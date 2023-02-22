ドイツ人化学者のベンジャミン・リスト氏は、自身の“お気に入り”であるというMF鎌田大地の去就について驚きの提案を口にした。21日、ドイツメディア『Frankfurter Rundschau』が報じている。2021年にノーベル化学賞を受賞し、北海道大学で特任教授も務めるフランクフルト出身のリスト氏。地元フランクフルトのファンであるという同氏は、21日にホームで行われたチャンピオンズリーグ・決勝トーナメント1回戦のナポリ戦を観戦