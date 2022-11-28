グループEの4チームが、決勝トーナメント進出を懸け最終戦へカタール・ワールドカップ（W杯）は現地時間11月27日に日本の入ったグループEの2試合が行われ、最終戦で日本代表がどんな結果を残せば決勝トーナメント進出を果たすことができるのかが決まった。日本はコスタリカ代表に0-1で痛恨の敗戦を喫し、両者が勝ち点3となった。スペイン代表はドイツ代表と引き分け、スペインが勝ち点4、ドイツが勝ち点1になった。そして最終
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