電撃結婚を発表した“フィギュア女王”キム・ヨナの新しい雑誌カットとインタビューが話題だ。【写真】「もはや別人…」キム・ヨナの“くっきり二重”ビジュファッションマガジン『ELLE KOREA』は8月31日、公式サイトにキム・ヨナの特別カットとインタビューを掲載した。キム・ヨナは女優顔負けの目鼻立ちで、ジュエリーにも劣らない美貌を誇っている。さまざまなドレスに身を包み、カリスマ性あふれる強い眼差しで見る者の視線を