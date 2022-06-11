北欧スウェーデンとフィンランドが５月中旬に北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）への加盟申請をして以来、手続きが停滞している。北欧に亡命したクルド人政治活動家らの引き渡しをトルコが要求し、これに両国が応じないためだ。抑圧を受ける少数民族を人道的理由で受け入れてきた両国にとって譲歩は容易でなく、加盟の行方は混沌（こんとん）としている。（ストックホルム池田慶太） ■亡命先