開幕まで残り３週間を切り、巨人の正捕手問題が引き続き注目を集めている。・今すぐ読みたい→やはり実質上の「戦力外通告」だった！？日ハムノンテンダー問題にプロ野球選手会が抗議文浮かび上がる「問題点」とは https://cocokara-next.com/athlete_celeb/fighters-non-tender-problem/今春キャンプを前に原監督が「横一線」を宣言し、スタート。昨年までの実績がある小林、大城を含め、岸田、喜多、山瀬の５人で争われて