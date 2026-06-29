【E-COME GROUP】MLBのカルチャーを日常に。人気3球団のロゴを配したジャガードトートバッグが新登場。

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、MLB（Major League Baseball）の公式ライセンス商品として、「ロサンゼルス・ドジャース」「ニューヨーク・ヤンキース」「シカゴ・ホワイトソックス」の球団ロゴをデザインしたジャガードトートバッグを7月下旬より発売いたします。

MLBは世界最高峰のプロ野球リーグとして知られるだけでなく、スポーツ・音楽・ストリートカルチャーと深く結びつき、ファッションシーンにおいても欠かせない存在として支持されています。

本商品は、そんなMLBの持つカルチャー性を表現したトートバッグです。クラシカルな幾何学柄のジャガード織りをベースに、各球団を象徴する「LA」「NY」「WS」のロゴを大胆に配置。スポーツテイストとファッション性を融合させたデザインに仕上げました。落ち着いたカラーリングと高級感のある織り柄により、観戦シーンはもちろん、ショッピングや通勤・通学など日常のコーディネートにも取り入れやすいアイテムとなっています。 A4サイズも収納可能で、実用性を備え、幅広いシーンで活躍するトートバッグです。

【商品ラインナップ】

【Price】

トートバック

■\3,190（tax included）

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、 アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。 すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/