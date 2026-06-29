日本のLEDエピタキシャルウェハ市場の需要、市場シェア、動向、成長、主要メーカー、市場規模、事業機会およびインサイト分析（2026～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年6月に「日本のLEDエピタキシャルウェハ市場：材料タイプ別（窒化ガリウム（GaN）、ヒ化ガリウム（GaAs）、炭化ケイ素（SiC）、サファイア、複合材料）、用途別（一般照明、バックライト、自動車照明、ディスプレイ・サイネージ、産業用照明）、ウェハサイズ別（2インチウェハ、4インチウェハ、6インチウェハ、8インチウェハ）、技術別（金属有機化学気相成長法（MOCVD）、分子線エピタキシー法（MBE）、ハイドライド気相成長法（HVPE）、液相エピタキシー法（LPE）、その他のエピタキシー技術）、エンドユーザー業界別（民生用電子機器、通信、自動車、ヘルスケア、航空宇宙・防衛）―市場分析、動向、事業機会および予測（2026～2036年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のLEDエピタキシャルウェハ市場に関する予測評価を提供するものである。また、日本のLEDエピタキシャルウェハ市場における成長促進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本のLEDエピタキシャルウェハ市場の概要
日本のLEDエピタキシャルウェハ市場は、日本の半導体およびオプトエレクトロニクス産業における重要な分野であり、自動車照明、民生用電子機器、ディスプレイ、産業機器、および一般照明向けの高性能発光ダイオード（LED）の製造を支えている。LEDエピタキシャルウェハは、高度なエピタキシャル成長技術を用いて基板上に薄膜半導体層を形成することで製造され、高い輝度、優れたエネルギー効率、および高い耐久性を実現している。日本が有する半導体製造分野での高度な技術力、先端材料への継続的な投資、ならびに省エネルギー照明ソリューションに対する需要の拡大が、市場の成長を後押ししている。さらに、Mini-LEDおよびMicro-LED技術の採用拡大により、技術革新と長期的な市場成長に向けた新たな機会が創出されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のLEDエピタキシャルウェハ市場規模は2025年に27億米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が63億米ドルに達すると予測されている。さらに、日本のLEDエピタキシャルウェハ市場は、2026年から2036年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約8.6％で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038526
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353965/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本のLEDエピタキシャルウェハ市場に関する定性的分析によれば、日本のLEDエピタキシャルウェハ市場は、省エネルギー照明ソリューションの採用拡大、民生用電子機器分野からの需要増加、省エネルギー型LED照明および先進ディスプレイに対する需要の拡大、ならびに強固な半導体製造基盤と技術革新を背景として、市場規模が拡大すると見込まれている。日本のLEDエピタキシャルウェハ市場における主要企業には、Nichia、Cree、Toyoda Gosei、Lumileds、Osram、Seoul Semiconductor、Epistar、PROWTech、Xiamen Changelight、Focus Lightings Tech、Sanan Optoelectronics、Elec-Tech International、Tsinghua Tongfang、およびPAM-XIAMENが含まれる。
目次
● 日本のLEDエピタキシャルウェハ市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本のLEDエピタキシャルウェハ市場の需要および市場機会分析
日本のLEDエピタキシャルウェハ市場の概要
日本のLEDエピタキシャルウェハ市場は、日本の半導体およびオプトエレクトロニクス産業における重要な分野であり、自動車照明、民生用電子機器、ディスプレイ、産業機器、および一般照明向けの高性能発光ダイオード（LED）の製造を支えている。LEDエピタキシャルウェハは、高度なエピタキシャル成長技術を用いて基板上に薄膜半導体層を形成することで製造され、高い輝度、優れたエネルギー効率、および高い耐久性を実現している。日本が有する半導体製造分野での高度な技術力、先端材料への継続的な投資、ならびに省エネルギー照明ソリューションに対する需要の拡大が、市場の成長を後押ししている。さらに、Mini-LEDおよびMicro-LED技術の採用拡大により、技術革新と長期的な市場成長に向けた新たな機会が創出されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のLEDエピタキシャルウェハ市場規模は2025年に27億米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が63億米ドルに達すると予測されている。さらに、日本のLEDエピタキシャルウェハ市場は、2026年から2036年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）約8.6％で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる日本のLEDエピタキシャルウェハ市場に関する定性的分析によれば、日本のLEDエピタキシャルウェハ市場は、省エネルギー照明ソリューションの採用拡大、民生用電子機器分野からの需要増加、省エネルギー型LED照明および先進ディスプレイに対する需要の拡大、ならびに強固な半導体製造基盤と技術革新を背景として、市場規模が拡大すると見込まれている。日本のLEDエピタキシャルウェハ市場における主要企業には、Nichia、Cree、Toyoda Gosei、Lumileds、Osram、Seoul Semiconductor、Epistar、PROWTech、Xiamen Changelight、Focus Lightings Tech、Sanan Optoelectronics、Elec-Tech International、Tsinghua Tongfang、およびPAM-XIAMENが含まれる。
目次
● 日本のLEDエピタキシャルウェハ市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本のLEDエピタキシャルウェハ市場の需要および市場機会分析