列車旅を彩るオリジナルアイスクリーム第４弾は「山形県産ラ・フランス」

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社JR東日本サービスクリエーション (所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：佐々木

千絵、以下、J-Creation)と、株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、

代表取締役社長：小林 創、以下、JR-PLUS)と、株式会社ジェイアール西日本フードサービスネッ

ト（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：小林 卓、以下、FSN）は、共同企画による

オリジナルの「スジャータアイスクリーム（山形県産ラ・フランス）」を新幹線車内等で発売します。

本企画は今年で４回目となり、これまで多くのお客さまからご好評をいただいております。

各社の車内販売ノウハウを集結して企画した素材や味わいにこだわった特別なアイスクリームです。

列車旅のひとときを彩る一品としてお楽しみいただけます。

＜商品名＞

スジャータアイスクリーム（山形県産ラ・フランス）

山形県産ラ・フランス果汁を使用。

乳脂肪分10％の濃厚なアイスクリームにラ・フランスの爽やかな風味が際立つプレミアムなアイスクリームです。

＜発売日時＞ 2026年7月1日（水）

※アイスクリーム自動販売機は準備出来次第販売開始

※「JR-PLUS公式オンラインショップ」では午前10:00より販売開始

＜販売価格＞

・車内販売およびモバイルオーダーサービス 520円（税込）

・自動販売機および店舗 440円（税込）

・JR-PLUS公式オンラインショップ

６個入り：4,950円（税込）、11個入り：6,180円（税込）

＜販売箇所＞

・東北、上越、山形、秋田、北陸の各新幹線および中央線特急「あずさ」、常磐線特急「ひたち」の車内販売

※一部の列車・区間では、車内販売を実施しておりません。

※車内販売営業列車一覧 https://www.jresc.co.jp/pdf/service/coffee.pdf(https://www.jresc.co.jp/pdf/service/coffee.pdf)

・東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」のグリーン車モバイルオーダーサービス

※一部の「のぞみ」「ひかり」では、アイスクリームの販売をしておりません。

・山陽新幹線「のぞみ」「ひかり」のグリーン車 車内販売

※一部の「のぞみ」「ひかり」では、車内販売を実施しておりません。

・東海道新幹線改札内および品川駅南乗換口（JR東日本改札内）のスジャータアイスクリーム自動販売機

・東京～新大阪駅の「PLUSTA」「DELICA STATION」等一部の店舗

・JR-PLUS公式オンラインショップ

自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」（ https://www.jrcp-shop.jp/ ）

JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」

（ https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/ ）

アテンダントと新幹線パーサーが企画に参加

新幹線沿線の数ある名産品の中から、アテンダントと新幹線パーサーが選んだ今年のフレーバーは「ラ・フランス」。濃厚な北海道産のクリームに山形県産ラ・フランスの上品な香りと爽やかな甘さが

引き立ちます。ラ・フランスのフレッシュさや高級感を演出するパッケージデザインにもアテンダントと新幹線パーサーの特別な想いが込められています。

山形県産ラ・フランスの魅力とアイスクリームへのこだわり

昼夜の寒暖差が大きい山形の気候と豊かな土壌が育んだラ・フランスは、“果物の女王”とも称され、

とろけるような食感と芳醇な香り、上品な甘みが特徴です。収穫後にじっくりと追熟させることで、

その特別な味わいはさらに深まります。

この至福のアイスクリームは、丁寧に追熟させたラ・フランスの果汁に、北海道産のクリームが

溶け合い、果実本来の濃厚な香りと甘みを引き立たせています。厳選されたラ・フランスと上質な

クリームが織りなす極上のハーモニーを、ぜひご体験ください。

JR-PLUS公式オンラインショップ特集ページ ≫https://collaboration-icecream4.hp.peraichi.com

※画像はイメージです。

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