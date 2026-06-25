＜イベント開催レポート＞GENERATIONSの片寄涼太さん登場！プリングルズ「ウルトラマン★ガーリックバター」新商品発表会を実施

日本ケロッグ合同会社

世界140か国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」は、2026年6月25日（木）に、 プリングルズ「ウルトラマン★ガーリックバター」新商品発表会を実施いたしました。

左から：ウルトラマン／片寄涼太さん／Mr.P

本イベントには、スペシャルゲストとしてGENERATIONSの片寄涼太さんが登壇。ウルトラマンとのコラボ新商品の発売とウルトラマンシリーズ60周年を祝うセレモニーでは、片寄さんからの贈り物としてプリングルズ缶で作られた巨大ケーキが登場。会場へ駆けつけたプリングルズのキャラクターであるMr.P（ミスターピー）とウルトラマンを笑顔で祝福しました。「プリングルズが日本に上陸した1994年は僕が生まれた年で、運命を感じますね」とプリングルズとの意外な共通点を明かすと会場からは驚きの声も。また、片寄さん、Mr.P、ウルトラマンが揃って、ウルトラマンの必殺技「スペシウム光線」のポーズを披露し、会場を盛り上げました。

また、新商品の試食やトークセッションに加え、プリングルズならではの楽しみ方である「ダックリップ」にも挑戦。チップスを口元にあてたキュートな表情を披露し会場を沸かせました。さらに、「Mr.P＆ウルトラマン ヒストリークイズチャレンジ」では、見事全問正解を達成し、賞品として、「ウルトラマン★ガーリックバター」を獲得。さらに、サッカーに熱中していた幼少期や、GENERATIONSとして初のアルバムをリリースした当時の写真を振り返りながら、幼い頃から好きだったウルトラマンの思い出やデビュー当時のエピソードも語っていただき、会場は終始笑顔と歓声に包まれました。

イベントの詳細は、以下をご覧ください。

■イベントレポート

～「実はプリングルズと同い年なんです」片寄涼太さん登場！

コラボ新商品誕生＆60周年を祝福。「スペシウム光線」ポーズも披露～

イベントでは、「ウルトラマン★ガーリックバター」の発売とウルトラマンシリーズ60周年を祝うセレモニーが行われ、スペシャルゲストとしてGENERATIONSの片寄涼太さんが登場。Mr.Pとウルトラマンをイメージした赤いジャケットで颯爽とステージに現れ、プリングルズ缶で作られた特製の「プリングルズケーキ」を贈呈しました。「特別な日なので、お祝いにプレゼントを持って駆けつけました！」と笑顔で祝福しました。

また、プリングルズについて聞かれると、「実はプリングルズが日本に上陸した1994年は、僕が生まれた年でもあるんです。Mr.Pと一緒に生まれたのかな？というくらい運命を感じますね」とコメント。“同い年”という思いがけない共通点に、Mr.Pも大喜びでした。

さらに、幼少期からウルトラマンの大ファンだったという片寄さんは、「母方の実家へ行った帰り道にある百貨店で、ウルトラマンのフィギュアを買ってもらうのが僕にとっての楽しみでした」と当時の思い出を振り返り、Mr.P、ウルトラマンとともにスペシウム光線のポーズを披露。「大好きなプリングルズとウルトラマンのスペシャルなコラボが実現して、夢のような体験です」と喜びを語りました。

プリングルズケーキを贈呈「スペシウム光線」ポーズを披露

～「サッカー見ながら友人と一緒に食べたい」「ウルトラ級のやみつき、3分もたない」

新商品の魅力を実食で語り、ダックリップにも挑戦！

続いて行われたトークセッションでは、片寄さんが新商品「ウルトラマン★ガーリックバター」を試食。新商品の魅力を「ウルトラ級のやみつき 3分もたない」とフリップで表現し、「程よい塩味とガーリックが止まらなくなりますね」と絶賛。「やみつきすぎて、3分以内に食べ切っちゃいます（笑）」とその味わいを語りました。また、プリングルズならではの楽しみ方として、チップスを2枚重ねてアヒル口を作る「ダックリップ」にも挑戦。片寄さんが笑顔でポーズを披露すると、会場からは大きな拍手と歓声が上がりました。

また、プリングルズの楽しみ方を問われると、「スポーツ観戦のお供にもぴったり。幼少期からサッカーをやっていたので、まさに今サッカー観戦の時に友人と一緒に味わいたいですね」とコメント。

さらに、新商品のテーマである“スタミナとパワー”にちなみ、「今後パワーアップしたいこと」について聞かれると、「もっと大人の色気を身につけたいですね。Mr.Pみたいな立派なおひげが似合うダンディな大人に憧れます」と回答。片寄さんらしいユーモアあふれるコメントで会場を盛り上げました。

フリップに「ウルトラ級のやみつき ３分もたない」と感想を記入ダックリップに挑戦

～「憧れの存在と共演できて信じられない！」幼少期の写真とともにウルトラマン愛を語り、Mr.Pのひげ姿にも挑戦！～

イベント後半では「Mr.P＆ウルトラマン ヒストリークイズチャレンジ」を実施。Mr.Pとウルトラマンの歴史を振り返る年表を見ながら、片寄さんがクイズに挑戦しました。Mr.Pのトレードマークであるひげにまつわる問題や、ウルトラマンのギネス世界記録に関する問題が出題され、片寄さんが実際にひげをつけながら答えを考える場面も。Mr.Pやウルトラマンと協力して回答を導き出し、見事全問正解を達成しました。賞品として、「ウルトラマン★ガーリックバター」を獲得すると、「Mr.Pとウルトラマンにも3本ずつあげなきゃいけない気がします（笑）」とコメントし、会場の笑いを誘いました。

クイズの途中には、片寄さんの幼少期の写真やGENERATIONSとして初のアルバムをリリースした当時の写真も公開。幼い頃からウルトラマンが大好きで、フィギュアを集めたり毎週のテレビ放送を楽しみにしており、「サッカー少年で、どちらかというと優等生タイプでした」と当時を振り返りました。また、2013年当時について、「本当に右も左も分からない中で、とにかくもがいていた時期でした。そのときの新しいことに挑戦する心やワクワクする感覚は、今でも鮮明に思い出されます」とコメント。続けて、「プリングルズにはいろいろなフレーバーがありますし、毎回新しさや楽しさを感じられます」とブランドへの印象も語りました。

最後に片寄さんは、「『ウルトラマン★ガーリックバター』をぜひ味わっていただいて、ウルトラ級のやみつきで、3分以内に完食していただけたらと思います！」と笑顔で呼びかけ、温かい雰囲気の中、イベントを締めくくりました。

幼少期の思い出を語るひげ姿を披露

■登壇者プロフィール

片寄涼太（かたよせ りょうた）

GENERATIONS所属

2012年11月、GENERATIONS from EXILE TRIBE ボーカルとしてメジャーデビュー。

2014年、ドラマ「GTO」にて俳優活動を開始。

主な出演作にはドラマ「3年A組-今から皆さんは、人質です-」（’19）、「推しが上司になりまして」（’23）など。

ソロとしては、2025年8月6日には、初のソロアルバム「Bouquet」を発売。

11月28日には、GLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催されたFIBA バスケットボールワールドカップ 2027 アジア地区予選 にて国歌独唱、さらに12月22日には、自身初となるソロライブ「Ryota Katayose "Xmas Bouquet" at BLUE NOTE PLACE」を開催。

自身の趣味であるアートも活動に繋げており、2025年3月30日にオープンした鳥取県立美術館のグランドオープンアンバサダーに就任するなど、アーティスト・俳優としてだけではなく、国内外で活動の幅を広げている。

ウルトラマン

M78星雲・光の国が故郷。宇宙警備隊のひとりであり、スペシウム光線をはじめとした多くの必殺技を持つ。1966年の登場以来、今なおグローバルに活躍を続けている。2026年、登場60周年という大きな節目を迎える。

Mr.P

プリングルズのマスコットキャラクターであり、1968年のブランド誕生、1994年の日本上陸以降、プリングルズの代名詞的存在として親しまれてきた「Mr.P」。大きなカイゼル髭に赤い蝶ネクタイがトレードマークの陽気なおじさん。プリングルズをみんなに知ってもらうために、日々アピールを頑張っている。

■食欲そそるガーリックの濃厚な味わい「プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター」

プリングルズは、2026年7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボレーションした新フレーバー「プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター」を6月29日（月）に発売いたします。香ばしいガーリックとバター風味が織りなす濃厚な味わいが特長です。

■製品概要

製品名：プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター

発売日：2026 年6月29日（月）

内容量：45g/95g

価格：オープン価格

原産国：マレーシア

■プリングルズ紹介

プリングルズは世界140カ国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランドで、日本では1994年から販売が始まりました。大きなひげがトレードマークのMr.Pは、1968年にアメリカでプリングルズが発売されて以来、プリングルズのキャラクターとして親しまれています。他のポテトチップスでは味わえない、プリングルズ特有のしっかりとした味わいが特長。2024年4月に発売した「Hi! CHEESE!」はプリングルズの人気定番製品になっています。人々のあそび心や好奇心をくすぐることを使命とするブランドとして、様々な期間限定品や地域限定品を展開し、マーケットと店頭を活性化しています。

プリングルズでは、ブランドサイトや公式SNS「X」「Instagram」「YouTube」「TikTok」にて期間限定フレーバーやキャンペーン情報など、ブランドの情報を発信しています！

・ブランドサイトURL：https://www.pringles.com/jp/home.html

・X アカウント：https://x.com/PringlesJapanCP

・Instagram アカウント：https://www.instagram.com/pringles_japan_official/

・YouTube アカウント：https://www.youtube.com/channel/UCYtlFjHtHggmu9EJu3wqzrA

・TikTok アカウント：https://www.tiktok.com/@pringles_jp

【マース インコーポレイテッドについて】

マース インコーポレイテッドは、「私たちが望む明日の世界は、今日の私たちのビジネスへの取り組み方から始まる」という使命（Purpose）の下、事業を展開しています。

マースとケラノバの2025年の売上高を合算すると、売上高650億ドル超の家族経営の企業で、17万人の従業員（アソシエイト）を擁しています。多様なポートフォリオには、世界中のペットに提供されるペットケア製品や獣医療サービスが含まれ、また高品質なスナック（菓子）および食品は、毎日何百万人もの人々に喜びを届けています。

ロイヤルカナン(R)、ペディグリー(R)、カルカン(R)/WHISKAS(R)、シーザー(R)、M&M’S(R)、スニッカーズ(R)、EXTRA(R)、プリングルズ(R)、Cheez-It(R)、BEN’S ORIGINAL(TM)など、世界で愛される数々のブランドを展開しています。

さらに、BANFIELD(TM)、BLUEPEARL(TM)、VCA(TM)、ANICURA(TM)を含む国際的な動物病院ネットワークを通じて高品質な獣医療サービスを提供しており、ANTECH(TM)はペットの診断分野で画期的なソリューションを提供しています。

マースの詳細については、www.mars.com(https://www.mars.com/)（英語）ご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/Mars)、Instagram(https://www.instagram.com/marsglobal/)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/mars)、YouTube(https://www.youtube.com/user/Mars)をフォローしてください。

2025年12月11日に、マース インコーポレイテッドによるKellanova社の買収が完了したことに伴い、日本ケロッグ合同会社（Kellanovaグループの一員）は、現在マースグループの一員となっています。