THE PROTEIN（通称：ザプロ）が産後ママ向け「産後ケアストレッチイベント」を開催！参加者全員が「今後プロテインを取り入れたい」と回答

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田／代表取締役：小倉由渡）が製造・販売するTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は、公式スポンサー契約を結ぶAzusa選手を講師に迎え、産後のママを対象としたストレッチイベントを開催しました。当日は7名が参加し、ストレッチレッスンや栄養講義、ソイプロテインの試飲を実施。イベント後のアンケートでは、参加者全員が「今後プロテインを取り入れたい」と回答しました。

プロテインブランド「THE PROTEIN（通称：ザプロ）」は、2026年6月14日（日）、東京都内のスタジオにて、出産後のママを対象とした「産後ケアストレッチイベント」を開催しました。

本イベントでは、講師にAzusa選手を迎え、産後のボディラインやコンディションに悩むママに向けて、自宅でも取り入れやすい運動・ストレッチをレクチャー。さらに、産後の身体に必要な栄養素やたんぱく質の重要性についての講義、ソイプロテインの試飲体験を実施しました。

当日は7名が参加。少人数制ならではのアットホームな雰囲気の中で、講師や参加者同士が交流しながら学びを深める機会となりました。参加者には、ザプロのソイプロテイン個包装やベビー・マタニティ向けブランドのmamacharm（ママチャーム）キッズミルクローションなどをお土産として配布し、運動・栄養・セルフケアの3つの側面から、産後の身体づくりをサポートする機会となりました。

【イベント概要】

開催日：2026年6月14日（日）

会場：都内スタジオ

参加者：7名

講師：Azusa選手

内容：産後ケアストレッチ、産後の身体に必要な栄養素に関する講義、ソイプロテイン試飲

〈イベント内容〉

まず、Azusa選手による産後ケアストレッチを実施。出産後の身体の変化に寄り添いながら、無理なく取り組める運動やストレッチを約60分間レクチャーしました。参加者は実際に身体を動かしながら、日常生活にも取り入れやすいセルフケア方法を学びました。

その後、産後の身体に必要な栄養素や、たんぱく質の重要性について講義を実施。育児で忙しい毎日の中でも、栄養バランスを意識することの大切さを伝えました。講義後にはソイプロテイン メロン風味と抹茶風味の試飲も行い、参加者に実際の味や飲みやすさを体験していただきました。

【アンケート結果】参加者全員が『今後プロテインを取り入れたい』と回答

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イベント後にアンケートを実施。参加者から高い満足度が得られました。

回答者のほぼ全員がイベント満足度「5（満足）」と回答。特によかった内容として最も評価が高かったのは、Azusa選手による産後ケアや栄養に関する講義でした。また、実践的なストレッチ体験やプロテイン試飲、参加者同士が交流できる少人数制の環境も高く評価されました。参加者からは、「産後の身体をケアする大切さを改めて実感した」「今日学んだストレッチを継続したい」といった声が寄せられ、イベントが産後ケアへの意識向上につながる機会となりました。試飲体験後のアンケートでは、回答者全員が「今後プロテインを取り入れたい」と回答。参加者からは「思っていたより飲みやすかった」「産後の栄養補給として活用したい」といった感想も寄せられました。

アンケート結果

〈参加者の声〉

「直接ストレッチ方法や呼吸を学ぶことができ、とても良い経験でした」

「プロテインの重要性を再確認できました」

「第二回もぜひ参加したいです」

「プロテインが想像より美味しかったです」

「産後ケアへの意識が上がりました」

〈Azusa選手からのコメント〉

今回のイベントでは、産後ママの皆さまと一緒に、呼吸やドローインを取り入れた産後ケアストレッチを行いました。 産後の身体は妊娠・出産によって大きく変化するため、まずは呼吸を整え、本来の身体の機能を取り戻すことが大切です。参加者の皆さまに、その第一歩を体感していただけたことを嬉しく思います。

また、産後に不足しやすいたんぱく質を手軽に補えるTHE PROTEINのソイプロテインもご紹介させていただきました。今回のイベントが、ママたちが自分自身の身体を大切にするきっかけになれば幸いです。ご参加いただいた皆さま、そしてTHE PROTEINの皆さまに心より感謝申し上げます。

Azusa選手

▼Azusa選手

パーソナルトレーナーであり、ビキニフィットネスアスリート。

活動・実績は国内にとどまらず世界を舞台に活躍中。2018年から出場しているオールジャパンビキニフィットネスでは5年連続でチャンピオンに輝く一方で、ポージングトレーナー及びパーソナルトレーナーを務めるなど、幅広い分野で活躍している。

Instagram：@az.official__(https://www.instagram.com/az.official__/)

YouTube：@AzusasChannel(https://www.youtube.com/channel/UC2hnL_7ONv-fOTOdtgkrPzA)

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

【会社概要】

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp