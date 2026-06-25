CARTA HD、U35限定テックカンファレンス「CoLab Conf（コラコン）2026 夏」にプラチナスポンサーとして協賛

株式会社CARTA HOLDINGS

株式会社CARTA HOLDINGS（東京都港区、代表取締役社長 執行役員：渡邉 英樹、代表取締役副社長 執行役員：高橋 学、以下「CARTA HD」）は、2026年6月27日（土）に虎ノ門ヒルズ ステーションタワーにて開催される、U35限定テックカンファレンス「CoLab Conf（コラコン）2026 夏(https://supporterz-seminar.connpass.com/event/391880/)」にプラチナスポンサーとして協賛し、ブース出展することをお知らせします。

当日は、CARTA HOLDINGSのグループ会社でデジタルマーケティングを中心とした事業を展開する株式会社CARTA ZERO（以下、「CARTA ZERO」）の「DX管轄」「プロダクト管轄」「Social AdTrim部」の3組織が出展ブースにて「事業をエンジニアリングする」開発組織や内容や最新の取り組みを紹介します。また、コーヒースポンサーとして社内カフェ「Garden」のスペシャルティコーヒーと紅茶を会場内で提供し、エンジニアのコミュニティ活性化を支援します。

■「CoLab Conf（コラコン）」について

「CoLab Conf（コラコン）」は、U35限定テックカンファレンスです。 生成AIの台頭や技術進化の加速により、エンジニアのキャリアはこれまで以上に不確実性を増しています。10年後も求められる存在であり続けるには、今何を選び、どう備えるべきか。CoLab Conf（コラコン）では、「AI」と「キャリア」を軸に業界の第一線で活躍する登壇者たちとともに、未来を生き抜く戦略を考えます。

■CARTA ZEROの出展ブースについて

- 日程：2026年6月27日（土）12:00-20:00 ※入退室自由- 会場：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー- 参加資格：U35のエンジニア（社会人限定）- 参加費：無料- コンテンツ：「AIとキャリア」をテーマにゲスト・スポンサーセッションや交流コンテンツを実施- 主催：株式会社サポーターズ

当日はCARTA ZERO内の3組織によるブース出展を実施します。各ブースでは、現場の最前線で活躍するエンジニアが、データ基盤構築およびデータの活用例やプロダクト開発事例をご紹介します。

１. DX管轄：RevOpsおよびMDMの取り組みをご紹介

DX管轄は、「事業活動の全てをAI readyな状態にする」を目指し、CARTA ZEROの事業と組織をテクノロジーで横断的にアップデートし、「組織のOSを書き換える」ための組織です。今回は特に、事業における経営データ基盤とRevOpsの推進を仕切るコア・プラットフォームチームを軸に出展。RevOpsを実現するべく取り組んでいるMDM（Master Data Management: マスターデータマネジメント）やSnowflakeにおけるデータ活用例についてご紹介します。

２. プロダクト管轄：広告配信や入札価格最適化の仕組みをご紹介

プロダクト管轄は「CARTA ZEROにおける武器を作る」を掲げ、広告主向け広告配信事業を展開しています。ブースでは日本最大級のスマートフォン向け広告配信プラットフォーム「Zucks」やブランド向けアドプラットフォーム「PORTO」を事例に、広告オークションの仕組みや事業の収益性と競争優位性の核となる「入札価格最適化ロジック」についてご紹介します。

３. Social AdTrim：SNSコミュニケーションを支えるプロダクトをご紹介

「Social AdTrim」は、SNS領域で戦略設計から施策実行、レポーティングまでを支援するSNSコンサルティングサービスです。X／Instagram／TikTok／LINEをはじめ主要SNSに対応。ブースでは、事業をエンジニアリングする開発スタイルやサービス開発の裏側についてお話します。

【ブース内体験企画】広告オークションを模した抽選会を実施

ブースでは、広告オークション（RTB）を模した抽選企画を実施します。入札に成功すればCARTAのロゴをあしらった豪華ノベルティをプレゼント。落札に失敗した場合でも、社内バー「AJITO」をモチーフにしたコースターや、社内カフェ「Garden」のスペシャルティコーヒーパックをお渡しします。

■コーヒースポンサーとしても協賛

CARTA HOLDINGSは、本イベントのコーヒースポンサーとしても協賛します。会場内では、CARTAの社内カフェ「Garden」協力のもと、スペシャルティコーヒーと紅茶を来場者に無料で振る舞います。セッションへのご参加や各社ブース訪問の合間に、ぜひお試しください。

■CARTA HOLDINGSの技術への取り組み

CARTA HOLDINGSは、エンジニア組織が大切にしている価値観である「CARTA Tech Vision(https://cartaholdings.co.jp/engineering/tech-vision/)」の中で、「先人に感謝し、還元する」という指針を掲げています。CARTA HOLDINGSがテクノロジーを使った事業を推進できているのは、先人が切り拓いてくれた道があったからです。株式会社サポーターズ主催「CoLab Conf（コラコン）【U35限定テックカンファレンス】」に協賛・出展することは、技術の発展に貢献することとなり、社会にとっても有益なことだと考えています。CARTA HOLDINGSはテクノロジーに携わる人達を支援し、事業のなかで得た知識を技術コミュニティに還元することで社会へ貢献していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137280/table/55_1_c7e979ca70a290e99330c1551afd8761.jpg?v=202606250451 ]

お問合せ先

株式会社CARTA HOLDINGS 技術広報担当

techpr@cartahd.com