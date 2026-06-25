サワイグループホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、2026年7月1日付で下記のとおり人事異動を実施いたしますのでお知らせいたします。



1．人事異動（2026年7月1日付）



【氏名】西原 嘉宏（にしはら よしひろ）



【新職】理事 グループ財務部長



【現職】グループ財務部 担当部長



本件に関するお問合わせ先



サワイグループホールディングス株式会社



ブランドコミュニケーション部



TEL：06-6105-5718



E-mail：koho@sawai.co.jp

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