ニューヨークレストラン「サラベス」 サマーフェア 第1弾 スペシャルメニュー「サニーシトラスパンケーキ」／「キューバサンド」









サニーシトラスパンケーキ

















キューバサンド





















パッションティーソーダ













「サニーシトラスパンケーキ」は、レモンの香り広がるパンケーキに、自家製ハニーコムを混ぜ込んだハニーコムバター、レモンマスカルポーネホイップを添えたスペシャルメニュー。サクサク食感のクランチ、グレープフルーツとオレンジと一緒に食べると、さっぱりと爽やかな酸味が口に広がります。夏の陽射しを思わせるような見た目もキュートなパンケーキです。「キューバサンド」は、外はカリッと香ばしく、中はとろけるチーズと肉の旨みが広がる、クラシックながらオリジナル感あふれるホットプレスサンド。もとはキューバからアメリカに移民した人々が、故郷の味を再現しつつ、現地の食材を取り入れて作ったのが始まりとされており、ローストポーク、ハム、チーズ、ピクルスなどの具材をパンで挟み、プレスして焼き上げますが、サラベスではじっくり熟成されたヨーロッパ産生ハムと、風味豊かな自家製スモークハムをサンドし、贅沢な味わいに仕上げました。また、これらメニューに合わせるドリンクとして、アガーを使ったパッションフルーツのジュレが入った爽やかなフルーツティーソーダ「パッションティーソーダ」をご用意しました。