Offo tokyoが7月17日（金）に新曲「Darlin’」をリリースすることを発表した。 この楽曲は7月2日（木）からテレ東ほかで放送がスタートする深夜ドラマ「一緒にごはんをたべるだけ」のオープニングテーマに決定。 叶わないと分かっていながら募っていく想いと、大切な人との幸せを願ってしまう切なさを描いたラブソング。 優しく朗らかなポップサウンドながら、揺れ動く心情を繊細に表現し、ドラマの登場人物たちの揺れ動く感情にそっと寄り添う楽曲として書き下ろされた。 Offo tokyoは現在全国5都市でのワンマンライブツアーを開催中。7月18日（土）渋谷・CLUB QUATTROにてツアーファイナルを行う。

【リリース情報】

2026年7月17日（金）配信シングル「Darlin’」 作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)

【ドラマ情報】

「一緒にごはんをたべるだけ」 ＜放送日時・放送局＞ テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送：2026年7月2日（木）より毎週木曜日24:00～24:30 ＢＳテレ東：2026年7月7日（火）より毎週火曜日24:00～24:30 ＜配信＞ 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信 ▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！ ★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★ ▶TVer：https://tver.jp/series/sr9pk6lqmr ▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/ ▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 ＜スタッフ＞ 原作：『一緒にごはんをたべるだけ』大町テラス（講談社／「コミックDAYS」所載） 脚本：青塚美穂、首藤凜 監督：吉野主、小川弾、井上雄介 音楽：小山絵里奈 プロデューサー：漆間宏一、平部隆明、利光佐和子 制作：テレビ東京、オフィスクレッシェンド 製作著作：「一緒にごはんをたべるだけ」製作委員会 ＜出演＞ 早見あかり、伊藤健太郎 桐山漣（※「漣」のしんにょうの点はひとつ）、岸明日香 / 岩永洋昭、浅野千鶴、久場音葉、真矢ミキ

https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr https://tver.jp/series/sr9pk6lqmr https://video.tv-tokyo.co.jp/ https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【ライブ情報】

Offo tokyo One man Tour 2026 6/20(土)名古屋ell. FITS ALL OPEN 17:30 / START 18:00 6/21(日)大阪Yogibo HOLY MOUNTAIN OPEN 17:00 / START 17:30 6/27(土)福岡Queblick OPEN 17:30 / START 18:00 7/5(日)札幌SOUND CRUE OPEN 17:00 / START 17:30 7/18(土)渋谷CLUB QUATTRO OPEN 17:15 / START 18:00 チケット一般発売中

https://eplus.jp/offo-tokyo-26/

【『Offo tokyo』とは】

下北沢にて結成されたクリエイター集団 “Offo”から端を発する。 シティポップをベースに、ソウル、ロック、R&Bなどの要素を組み合わせたサウンドを発信。 アンニュイさが心地よい独特な湿度を保った歌声と、確かな音楽的バックグラウンドを持つメンバー達が奏で操るミックスジャンルなバックトラック。 それらが当たり前のように重なり合い、生まれた New Urban Jpop。

【アーティストHP・SNS】

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