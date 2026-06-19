日本フィルハーモニー交響楽団　創立70周年記念CD「日本フィルとマエストロ」（2枚組）を創立記念日の6月22日に発売。また「70年の歩み」をこの秋発刊

公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団日本フィルハーモニー交響楽団

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団（東京都杉並区、理事長：石塚邦雄）は、創立70周年を記念し、CD「日本フィルとマエストロ」（2枚組）を創立記念日の6月22日に発売。またこの秋に「70年の歩み」を発刊いたします。

創立70 周年記念CD「日本フィルとマエストロ」発売！

創立70周年記念 「日本フィルとマエストロ」Japan Philharmonic Orchestra and the Maestros

山田和樹の燃え立つ《ボレロ》、広上淳一が壮麗に描いた《ローマの松》、小林研一郎が魂を込めた一期一会のブラームス第1番。インキネンと積み重ねたシベリウスの数々の名演より《クリスティアン2世》、ラザレフの《金鶏》が放つ妖艶な色彩、カーチュン・ウォンが天空へと解き放ったマーラー《復活》より第5楽章――。

日本フィルを導いてきたマエストロたちが楽団と築いたそれぞれの深い信頼と対話。その歩みが伝わってくることでしょう。

聴き手の皆様とともに紡いだ無数の感動の記録です。



DISC 1

1 ラヴェル：ボレロ

指揮：山田和樹 ［前正指揮者］

2025/11/28-29 第776回東京定期演奏会 ｜ サントリーホール



レスピーギ：交響詩《ローマの松》

2 第1部 ボルゲーゼ荘の松

3 第2部 カタコンバ付近の松

4 第3部 ジャニコロの松

5 第4部 アッピア街道の松

指揮：広上淳一 ［フレンド・オブ・JPO（芸術顧問）］

2025/8/21 落合陽一×日本フィルプロジェクトVOL.9 東京公演 ｜ サントリーホール



ブラームス：交響曲第1番より

6 第1楽章

7 第4楽章

指揮：小林研一郎 ［桂冠名誉指揮者］

2024/10/18-19 第764回東京定期演奏会 ｜ サントリーホール



DISC 2

シベリウス：劇音楽《クリスティアン2世》組曲より

1 第1曲 ノクターン

2 第2曲 エレジー

3 第5曲 バラード

指揮：ピエタリ・インキネン ［前首席指揮者］

2010/12/10-11 第626回東京定期演奏会 ｜ サントリーホール



リムスキー＝コルサコフ：組曲《金鶏》

4 第1曲 序奏とドドン王の眠り

5 第2曲 戦場のドドン王

6 第3曲 ドドン王とシェマハの女王の踊り

7 第4曲 婚礼の祝宴とドドン王の哀れな末路と死-終曲

指揮：アレクサンドル・ラザレフ ［桂冠指揮者兼芸術顧問］

2021/10/22-23 第734回東京定期演奏会 ｜ サントリーホール



8 マーラー：交響曲第2番《復活》第5楽章

指揮：カーチュン・ウォン ［首席指揮者］

ソプラノ：吉田珠代 メゾソプラノ：清水華澄 合唱：東京音楽大学

2025/3/8 第768回東京定期演奏会 ｜ サントリーホール



DISC 1 DISC 2

管弦楽：日本フィルハーモニー交響楽団

商品情報

【商品番号】JPCD-1044/45（2枚組）

【商品価格】4,400円（税込）/送料350円

【商品情報】https://japanphil.or.jp/goods/20260622/

【発売日】6月22日（月）

日本フィル公演会場、日本フィルサービスセンター（order-goods@japanphil.or.jp） 他

【レーベル】JAPAN PHILHARMONIC ORCHESTRA RECORDINGS

【録音】塩澤利安・久志本恵里（日本コロムビア株式会社）、株式会社オクタヴィア・レコード［シベリウス］

【製造】日本コロムビア株式会社

【制作】公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

(C)Ⓟ 2026 Japan Philharmonic Orchestra

2026年6月の創立70年を記念し、『70年の歩み』を発刊いたします

1956 年、当時の音楽界に新風をおこした日本フィルの誕生からこれまで、様々な苦難の中、創立指揮者渡邉曉雄から現在まで、第2代音楽監督を務めた小林研一郎、広上淳一、ラザレフ、インキネン、現首席指揮者カーチュン・ウォンをはじめとする多くのマエストロに率いられ、そしてお客様をはじめとする多くの方々に支えられ、脈々と伝統を受け継ぎながら常に新しいものにチャレンジしてまいりました。

日本フィルにとっての最大の苦難は、1972 年の財団解散、楽団分裂でした。しかし全国の多くの方々に支えていただき市民とともに歩むオーケストラとして音楽活動を展開、大きなスポンサーを持たず財政基盤が脆弱な中、自主運営のオーケストラとして70 年の歴史を刻んできました。

お客様に支えられた日本フィルは、“温かさ、人に寄り添う” を大切に、音楽を通して何ができるか、音楽家として、また音楽団体として何ができるか、常に問い続けながら歩みを進めています。

素晴らしい指揮者、ソリストの皆様と繰り広げた演奏の記録だけでなく、社会と推し進めた歩みや支えてくださる皆様への感謝の気持ちを込めて、そして未来への想いを込めてまとめました。

編集発行：公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

2026 年秋発刊予定

日本フィルほかで販売いたします。詳細はホームページでお知らせいたします。

70周年記念特別定期演奏会［秋冬］

PDFはこちらから :https://japanphil.or.jp/japanphil_wp/wp-content/uploads/2026/05/26-27%E7%A7%8B%E5%86%AC%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf

2026/27 70周年記念特別定期 ＜秋冬＞半期定期会員券

発売日：2026年6月18日（木）

◆◆東京定期演奏会◆◆金曜日 19:00／土曜日 14:00サントリーホール、東京芸術劇場（1月・3月）

山田和樹(C)Zuzanna Specjal フラング(C)Marco Borggreve♦第784回東京定期演奏会

2026年10月16日 (金) 19:00、17日 (土) 14:00

サントリーホール

指揮：山田和樹

ヴァイオリン：ヴィルデ・フラング

間宮芳生：二重合奏協奏曲 ＊日本フィル・シリーズ第16作

バルトーク：ヴァイオリン協奏曲第2番 BB117

チャイコフスキー：交響曲第6番《悲愴》 ロ短調 op.74

小林研一郎(C)山本倫子♦第785回東京定期演奏会

2026年11月13日 (金) 19:00、14日 (土) 14:00

サントリーホール

指揮：小林研一郎［桂冠名誉指揮者］

スメタナ：連作交響詩《我が祖国》

沖澤のどか(C)Felix Broede 阪田知樹(C)Aysutet♦第786回東京定期演奏会

2026年12月4日 (金) 19:00、5日 (土) 14:00

サントリーホール

指揮：沖澤のどか

ピアノ：阪田知樹

レーガー：ピアノ協奏曲 ヘ短調 op.114

ブラームス：交響曲第2番 ニ長調 op.73

ウォン(C)Ayane Sato♦第787回東京定期演奏会

2027年1月29日 (金) 19:00、30日 (土) 14:00

東京芸術劇場

指揮：カーチュン・ウォン［首席指揮者］

ブルックナー：交響曲第8番 ハ短調 WAB108

インキネン(C)Kaupo Kikkas メルニコフ(C)Marco Borggreve♦第788回東京定期演奏会

2027年3月12日 (金) 19:00、13日 (土) 14:00

東京芸術劇場

指揮：ピエタリ・インキネン

ピアノ：アレクサンドル・メルニコフ

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番《皇帝》 変ホ長調 op.73

R.シュトラウス：交響詩《英雄の生涯》 op.40

＜秋冬半期会員券＞2026年10月～2027年3月（全5回）

S\35,000 A\30,000 B\26,000

C\21,000 P\17,000 Ys（25歳以下）\9,000

※Ys席は25歳以下の方が対象の座席です。S席以外から選べます。

※会場変更に伴いお電話のみの販売です。

◆◆横浜定期演奏会◆◆土曜日 15:00横浜みなとみらいホール

(C)井村重人♦第421回横浜定期演奏会

2026年10月31日 (土) 15:00

指揮：小林研一郎［桂冠名誉指揮者］

オーボエ：杉原由希子［首席奏者］

クラリネット：伊藤寛隆［首席奏者］

ホルン：信末碩才［首席奏者］

ファゴット：田吉佑久子［首席奏者］

モーツァルト：ディヴェルティメント ニ長調 K.136

モーツァルト：協奏交響曲 変ホ長調（オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットのための）K.297b

ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調 op.92

ウォン(C)Ayane Sato ハフ(C)Sim Canetty-Clarke♦第422回横浜定期演奏会

2026年11月22日 (日) 15:00 ※日曜日開催

指揮：カーチュン・ウォン［首席指揮者］

ピアノ：サー・スティーヴン・ハフ

ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番《皇帝》 変ホ長調 op.73

サン＝サーンス：交響曲第3番《オルガン付き》 ハ短調 op.78

阪哲朗(C)Takashi Imai♦第423回横浜定期演奏会

2026年12月19日 (土) 15:00

指揮：阪哲朗

ソプラノ：隠岐彩夏 カウンターテナー：藤木大地

テノール：小堀勇介 バリトン：池内響

合唱：東京音楽大学

ベートーヴェン：交響曲第9番《合唱》 ニ短調 op.125

ウォン(C)Ayane Sato 児玉隼人(C)Yuji Ueno♦第424回横浜定期演奏会

2027年1月9日 (土) 15:00

指揮：カーチュン・ウォン［首席指揮者］

トランペット：児玉隼人

ハチャトゥリアン：組曲《仮面舞踏会》

ハイドン：トランペット協奏曲 変ホ長調 Hob.VIIe:1

J.シュトラウスII世：喜歌劇《こうもり》序曲

J.シュトラウスII世：ワルツ《美しく青きドナウ》 op.314

ラヴェル：《ダフニスとクロエ》第2組曲

ウォン(C)Ayane Sato 田野倉雅秋(C)井村重人♦第425回横浜定期演奏会

2027年3月27日 (土) 15:00

指揮：カーチュン・ウォン［首席指揮者］

ヴァイオリン：田野倉雅秋［ソロ・コンサートマスター］

ボロディン：歌劇《イーゴリ公》序曲

ハチャトゥリアン：ヴァイオリン協奏曲 ニ短調

ムソルグスキー（リムスキー=コルサコフ編曲）：交響詩《はげ山の一夜》

レスピーギ：交響詩《ローマの松》

＜秋冬半期会員券＞2026年10月～2027年3月（全5回 ※P席は全4回）

S\33,000 A\28,000 B\24,000

C\21,000 P\14,000（※12月を除く全4回） Ys（25歳以下）\9,000

※11月公演は日曜開催です。

※eチケット♪での会員券の販売は、S席、A席、B席、C席のみです。P席、Ys席はお電話にて承ります。

※Ys席は25歳以下の方が対象の座席です。S席以外から選べます。

1回券は7月15日（水）一般発売

料金は各回異なります。

定期演奏会のご案内はこちらから

https://japanphil.or.jp/ticket/subscription

【チケット購入】

日本フィル・サービスセンター

☎ 03-5378-5911（平日10時～17時）

eチケット♪ https://eticket.japanphil.or.jp

【問い合わせ】

日本フィル・サービスセンター 電話：03-5378-5911（平日10時-17時）

【主催】

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団