阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）では、第22回絵画コンクール＜ぼくとわたしの阪神電車＞を開催します。今年は、毎年恒例の「ぼくとわたしの阪神電車部門」と、昨年好評だった「オリジナルヘッドマーク部門」（併願可能）の計2部門で作品を募集します。募集期間は7月21日（火）～9月4日（金）です。





大賞は、受賞者に阪神電車の駅長を体験いただくほか、作品を乗務員・駅係員がバッジにして着用します。また、ヘッドマーク賞は、作品を阪神電車1000系1編成（6両）のヘッドマークとして掲出します。さらに、大賞、ヘッドマーク賞、準大賞の受賞者をキッザニア甲子園にご招待（1組4名）するほか、優秀賞を含む計24作品の受賞者全員にそれぞれの作品がデザインされたグッズを記念品としてお贈りし、入賞作品を駅や電車等で展示します。

団体応募については、今年から新たに応募数の多かった学校（幼稚園など）若干数に図書カード1万円分を贈呈します。





応募者全員に、もれなくリ・バーミリオン車両（1000系・3000系・9300系）限定グッズをプレゼントしますので、夏休みの思い出づくりや自由研究に、是非夢や理想を盛り込んだ「阪神電車」を描いてください！





詳細は、次のとおりです。









＜本コンクールについて＞

本コンクールは、当社が開業100周年を迎えたことを記念して2005年度に始めたもので、子どもたちに絵を描くきっかけを提供するとともに、もっと阪神電車に親しんでもらいたいという思いから、毎年夏休みの時期に実施しています。これまでに45,000点（昨年度：4,105点）もの夢いっぱいの阪神電車の絵を応募いただいており、今年は22回目の開催となります。





【絵画コンクール＜ぼくとわたしの阪神電車＞募集要項】

応募資格：4歳～小学生（2026年4月現在）

応募期間：2026年7月21日（火）～9月4日（金）必着

画材：クレヨン、水彩絵の具など自由

募集部門：

・夢いっぱいの阪神電車を描こう！「ぼくとわたしの阪神電車部門」

大賞（1点）…駅長体験、キッザニア甲子園ご招待（1組4名）、阪神電車の乗務員・駅係員が着用するバッジに採用

準大賞（1点）…駅員体験、キッザニア甲子園ご招待（1組4名）、

優秀賞（15点）

※入賞者全員にそれぞれの作品がデザインされたグッズ、賞状をお贈りします。

サイズ：四切り（縦380mm×横540mm）画用紙ヨコ使い

応募方法：

個人応募／郵送応募・WEB応募からお選びください。

団体応募／郵送応募に限ります。

・ヘッドマークのデザインを描こう！「オリジナルヘッドマーク部門」

ヘッドマーク賞（1点）…

阪神電車1000系 リ・バーミリオン1編成（6両）のヘッドマークとして1月中旬頃（予定）まで掲出、キッザニア甲子園出展の電車に掲出、キッザニア甲子園ご招待（1組4名）

準大賞（1点）…キッザニア甲子園ご招待（1組4名）

優秀賞（5点）

※入賞者全員にそれぞれの作品がデザインされたグッズ、賞状をお贈りします。

サイズ：四切り（縦380mm×横540mm）画用紙に直径350mm以上の円を描き、その中にデザインを描いてください。

応募方法：個人応募／WEB応募に限ります。

※団体応募はお受けできません。

※応募方法の詳細は当社ウェブサイトをご確認ください。

https://www.hanshin.co.jp/kids/art/





参加賞：リ・バーミリオン車両（1000系・3000系・9300系）限定グッズ

結果発表：

2026年10月頃（予定）

入賞作品は駅や電車、ホームページ等に掲出します。

表彰式：

2026年11月頃（予定）

※昨年の表彰式の様子

ヘッドマークを掲出し、全入賞作品を車内に展示した車両で、入賞者に車内放送などを体験いただいた様子を公式YouTubeで紹介しています。

https://youtube.com/shorts/1mnPjSSf_v0





注意事項：

・参加賞の発送は、12月初旬ごろを予定しています。

・賞品や掲載媒体の内容は、予告なく変更となる場合があります。

・ご送付いただいた作品の返却には応じられません。

・受賞作品をホームページで紹介する際には、受賞者の在住都市（市町村名）、お名前、学年を公表しますので、あらかじめご了承ください。

・入賞者特典・参加賞の内容は変更となる場合があります。

・表彰式の様子や作品等は阪神電気鉄道の取組みを紹介する各種媒体に掲載することがあります。

・キッザニアは、子供（3～15歳）と大人の組合せでご入場ください。

・ご送付の際、作品が折れ曲がらないよう、ご注意ください（梱包方法は自由です）。

・ご応募は、各部門につき、お一人様1作品とさせていただきます。

・作品は応募者が創作されたものに限ります。

・ご応募については、保護者の方の同意があったものとみなします。

・応募作品の不慮の破損や紛失に関しては責任を負いません。

・応募後、作品の修正や取消しには応じられません。

・選考経過のお問合せには応じられません。

・作品の創作や応募に要する費用は、全て自己負担でお願いします。

・応募作品の著作権およびこれから派生する全ての権利は、阪神電気鉄道（株）に帰属するものとします。

・ご応募時にご記入いただいた個人情報は、受賞作品の発表・掲載、受賞の連絡、賞品の発送に使用します。また、その個人情報をご本人・保護者の同意を得ないで業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません（法令により開示・提供を求められた場合を除きます）。

・個人情報について、ご連絡いただいた内容に不備があった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

・応募条件および注意事項を遵守いただけない場合、応募を無効とする場合があります。





主催：阪神電気鉄道株式会社

共催：

阪急阪神ホールディングス株式会社

本コンクールは、子どもたちが絵に親しむ機会を提供する取組みであることから、「未来にわたり住みたいまち」をつくるために「地域環境づくり」と「次世代の育成」を柱として推進する阪急阪神ホールディングスグループの社会貢献活動「阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト」の一環として実施します。





お問合せ：

阪神電気鉄道株式会社 経営企画室（広報担当）

TEL：（06）6457-2130

詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。

https://www.hanshin.co.jp/kids/





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/c9c52f3b8f3ec7a41ac24537827aed1e6a6f7372.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1