一生に一度の結婚写真。なかでも人気の「和装前撮り」ですが、有名ロケーション撮影を選ぶとオプション料金が重なり、予算が大幅に跳ね上がってしまうケースが少なくありません。 セルフ前撮りやシンプルなスタジオ撮影で話題を呼ぶ「INAI WEDDING」が展開する、和装専門ブランド「INAI WEDDING WASOU大阪店」は、そんな新郎新婦の悩みを解消する新プランを発表いたしました。 大人気ロケーションである「大阪城公園」での撮影が、6月・7月限定で通常価格から31,000円OFFとなる特別な限定プランの予約受付を開始いたします。

プラン詳細：理想以上の「こだわり和装前撮り」を賢く、お得に

本プランは、新郎新婦のこだわりを妥協することなく、予算を抑えて最高の思い出を残せる「コミコミ価格」の限定プランです。 ●期間： 2026年6月・7月撮影限定 ●特別価格： \138,800（税込） ［通常価格：\169,800］ ※土日祝日の撮影は ＋\11,000（税込）となります。

持ち物ゼロでOK！料金に含まれる充実の「セット内容」

多くのスタジオで別料金になりがちな「ロケーション申請料」や、新郎のヘアメイク、和装に必要な小物類まで、すべて基本料金に含まれています。

●含まれるもの 新婦衣装1着｜新郎衣装1着｜着付け一式｜和装下着｜足袋｜補正小物｜花嫁様ヘアメイク｜ヘアアクセサリー一式｜カメラマン撮影（たっぷり2時間）｜ロケーション申請料込み｜写真データ200カット以上｜撮影アイテム

【新郎新婦に嬉しいポイント】 一般的な前撮りでは肌着や足袋の買い取り・持参を求められたり、補正小物のレンタル代が数千円上乗せされたりすることが一般的です。本プランは「和装下着」「足袋」「補正小物」も全てプラン内に含まれているため、追加費用の心配がなく、当日は手ぶら同然で気軽にお越しいただけます。

なぜ「6月・7月」の撮影が狙い目なのか？（安心のサポート体制）

「初夏や梅雨の時期のロケーション撮影は、雨や暑さが心配……」という方もご安心ください。INAI WEDDING WASOU大阪店では、この時期だからこそのメリットと安心のサポートをご用意しています。 ●青々とした美しい「新緑」ロケーション 6月・7月は、1年の中でも特に緑が深く、色鮮やかな写真が撮れるベストシーズンです。白無垢や色打掛が、美しい新緑にドラマチックに映えます。 ●熱中症・暑さ対策の徹底 冷たいお飲み物のご用意や、こまめな日陰での休憩、お化粧崩れを即座にカバーするヘアメイクスタッフが同行いたします。 大阪城公園近くのお支度場所をご用意し、新郎新婦お二人の体調を最優先にサポートします。 ●万が一の雨天時の柔軟な対応 前撮り予定日が雨天の場合の対応についても、事前カウンセリングにて丁寧にご案内。お二人が安心して当日を迎えられる体制を整えています。

なぜ「INAI WEDDING WASOU」が選ばれるのか？

1.大阪屈指のロケーション「大阪城公園」で映える和装写真 緑豊かな自然と、歴史ある天守閣のコントラストが美しい大阪城公園。和装が最も映えるこの場所で、2時間かけてゆったりとクオリティの高い撮影を行います。 2.圧倒的なコストパフォーマンス 衣装、ヘアメイク、200カット以上の大容量データ、さらに手元に残る「アルバム」までついて13万円台。クオリティを落とさずに費用を抑えたい「賢い結婚準備」を応援します。 3.プロの技術によるトータルプロデュース プロの着付け師とヘアメイク、そして和装撮影に熟知したカメラマンが同行。お二人の魅力を最大限に引き出します。

店舗概要

店舗名： INAI WEDDING WASOU大阪店 対象プラン： 大阪城公園撮影ロケーションプラン（6月7月限定プラン） 詳細ページ：https://inaiwedding-wasou.jp/osaka/campaign-osaka-castle-park-01/ 予約方法： 公式サイトまたは公式LINEより受付中（枠が埋まり次第終了となります）

本件に関するお問い合わせ先

スタジオ：INAI WEDDING WASOU大阪店（運営会社：株式会社World map） 所在地：〒569-0803 大阪府高槻市高槻町9-17 2F アクセス：JR「高槻」駅・阪急「高槻市」駅 徒歩4分 公式サイト：https://inaiwedding-wasou.jp/osaka/ 引用・転載時のクレジット表記のお願い 本プレスリリースを引用される際には必ず以下対応いただきますようお願いいたします。 リンク設置 https://inaiwedding-wasou.jp/osaka/ 著作権表記 © 2026 大阪店｜和装前撮り専門 INAI WEDDING WASOU