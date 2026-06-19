Vortexaでは、アジアの石油市場を取り巻く最新動向をテーマとしたウェビナー「Navigating a New Order: Asia's Current Realities in Terms of Oil Flows and Inventories」を開催します。 近年、地政学的な変化や貿易構造の変容、需要パターンの変化により、アジアのエネルギー市場は大きな転換期を迎えています。本ウェビナーでは、原油および石油製品の貿易フローや在庫動向に焦点を当て、アジア市場の現状と今後の展望についてVortexaの専門アナリストが解説します。

https://bit.ly/4uwbBIy

■ 開催概要

日時：2026年7月1日（水）16:00～17:00（日本時間） 形式：オンライン 参加費：無料（事前登録制） ＊なお、本ウェビナーは録画を予定しており、ご登録いただいた方には後日録画版をご案内いたします。

■ アジェンダ

世界の原油市場の変化 ホルムズ海峡を巡る課題が原油供給、貿易フロー、在庫に与える影響を分析するとともに、世界の原油需給バランスや供給余力の現状について解説します。 中国 ― 需要動向を読み解く 中国の原油在庫、輸入動向、製油所稼働率の見通しを取り上げるほか、石油製品の輸出入が市場に果たす重要な役割について考察します。 アジア各国 ― 原油供給安定性の最新動向 供給環境の変化を受けたインドの原油調達戦略の進展に加え、日本、韓国、台湾、東南アジアにおける原油輸入および在庫動向の変化について解説します。 石油製品市場 ― フロー、需給バランス、アービトラージ機会 アジア向けLPGおよび石油製品の貿易フローを分析し、フローデータを活用して新たなアービトラージ（価格差取引）機会を見極める方法をご紹介します。 紛争後の海運市場見通し 制裁政策がダークフリート（制裁回避を目的とした船隊）および一般船隊に与える影響、中国の役割、そしてクリーンタンカー市場の地域分化（リージョナライゼーション）の進展について解説します。

■ スピーカー

David Wech Chief Economist

Emma Li Lead China Oil Market Analyst

Xavier Tang Senior Market Analyst

Wanying Zhang Freight Analyst

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