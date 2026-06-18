JOURNAL STANDARDより、サッカーをテーマにしたミッキーマウスたちのプリントTシャツが登場
株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード）」より、ミッキーマウスたちをデザインした限定のTシャツがリリース。
「ミッキーマウス」をはじめとした人気キャラクターたちを、サッカーをテーマにデザインしたプリントTシャツが登場！
ボールを蹴るシーンやユニフォームをイメージしたアートワークを落とし込み、スポーツカルチャーとポップな世界観を融合したシリーズ。
豊富なバリエーションに加え、リンガー仕様や配色使いによって、どこかレトロなムードが漂う一着に仕上げています。
程よくゆったりとしたシルエットで、一枚着としてもインナーとしても使いやすいサイズバランスに仕上げています。
男女問わずユニセックスで楽しめるアイテムです。
【発売詳細】
発売日：発売中
展開店舗：JOURNAL STANDARD全店/ VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア
お問い合わせ先：JOURNAL STANDARD 表参道 MEN’S
電話番号： 03-6418-7961
【ITEM INFO】
■ブラック
■ブラックA
■グレー
■ホワイト
■ホワイトA
■グリーンB
■ブルー
■ブルーA
MICKEY MOUSE / ミッキー マウス 別注 サッカー プリント Tシャツ
Price：\9,900- (incl. tax)
Size：S,M,L
Color：ブラック、ブラックA、グレー、ホワイト、ホワイトA、グリーンB、ブルー、ブルーA
商品ページはこちら
https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/26071600990010?q_sclrcd=001
【企業概要】
【株式会社ベイクルーズ】
創立年月日：1977年7月22日
代表取締役会長：杉村 茂
取締役社長：古峯 正佳
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック
HP：http://www.baycrews.co.jp/