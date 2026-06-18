【意識調査】40～60代女性の9割超が深いストレスを実感。既存ケアの限界と、根本改善を目指す「メディカルエステ」の需要が急増している背景とは！

一般社団法人メディカルエステ協会

本調査から、長引くストレス社会において、多くの女性が自己流のケアや従来のエステティックサロンでの施術に限界を感じており、より確実な根本改善を求めて、医師監修による医療的アプローチを取り入れた「メディカルエステ」への期待が急速に高まっている実態が明らかになりました。

【調査結果サマリー】

90％以上の女性が「深いストレス」を抱えていると回答。心身の不調が表面化しやすい世代の深刻な実態が浮き彫りに。

従来ケアの限界。悩み解決のためにセルフケアや通常エステを行うものの、結果は「一時的だった」「限界を感じた」という声が多数。

高まる医療×美容のニーズ。根本改善を求める層の70％が、医師監修の「メディカルエステ」に「大いに関心がある」と回答。

【調査結果の詳細】

Q1：現在、日常生活の中で深いストレスを感じていますか？

40代～60代女性の「90％以上」が、ストレスを深く感じていると回答しました。加齢に伴う身体の変化だけでなく、仕事や家庭環境の変化など、複合的な要因による心身への負担が蓄積していることがわかります。

Q2：その悩み（ストレスや心身の不調）を解決するために、どのようなケアを行いましたか？

多くの方が何らかの対策を講じており、「セルフケア」「クリニックでの受診」「一般的なエステティックサロンでのマッサージ」などが主なケア方法として挙げられました。

Q3：それらのケアによって、根本的な改善は得られましたか？

従来のケアを実施した方の多くが、「効果は一時的だった」「表面的な改善にとどまり、限界を感じた」と回答しています。リラクゼーション目的としては一定の満足度があるものの、深い悩みに対する「根本的な解決」には至っていない現状が浮き彫りになりました。

Q4：医師監修のもとで行われる「メディカルエステ」に関心はありますか？

従来のケアに限界を感じている層を中心に、「70％」の方が「大いに関心がある（はい）」と回答しました。確かな根拠に基づいたアプローチで、安全かつ効果的に根本改善を目指せるメディカルエステが、現在のミドルシニア世代の女性から強く求められていることが証明されました。

【代表理事：西尾 眞樹子 / 専門家の考察：なぜ今、メディカルエステが求められているのか】

半世紀近くにわたり美容とエステティック教育の現場を見つめてきた視点から見ても、現代の女性が抱える心身の悩みはかつてないほど複雑化・深刻化しています。表面的な美しさだけを追求する時代は終わり、現在は「解剖学や医療的根拠に基づいた安全で確実なケア」が求められるフェーズへと移行しました。 本調査で7割もの方がメディカルエステに関心を寄せたことは、一時的な癒やしではなく「本質的な健康と美の再生」を社会全体が渇望している証左と言えます。メディカルエステは、これからの時代のスタンダードなケアとして、その重要性をさらに増していくと考えられます。

【一般社団法人メディカルエステ協会について】

当協会では、確かな知識と技術を持ったメディカルエステティシャンの育成や、安全なサロン運営のサポートを通じて、皆様の根本的な悩み解決に貢献してまいります。

公式サイト：https://medical-esthe.com/

【調査概要】

調査期間：2026年2月2日～3月26日

調査対象：40代～60代の女性

調査方法：電話およびメールによるヒアリング調査 有効回答数：300名

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1979年創立。代表の西尾氏が掲げる「手に職、心に癒し」を理念に、厚生労働大臣認定モデル事業を策定するなど、長年エステティシャン育成を牽引しています。特筆すべきは18年にわたる法務省委託事業の実績です。栃木刑務所での職業訓練を通じ、受刑者の社会復帰を技術面・精神面から支援し続けています。その確かな技術力と一人ひとりに寄り添う教育方針は、美容業界のみならず多方面から厚い信頼を得ています。