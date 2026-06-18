株式会社サムライズ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：谷 利太郎、以下「サムライズ」)は、企業のメールマーケティング施策における運用負荷の軽減と効果の最大化を実現する「メール配信運用支援・改善サービス」の提供を2026年6月18日より開始いたします。





メール配信運用支援・改善サービス





■「メール配信運用支援・改善サービス」提供の背景

近年、BtoB・BtoCを問わず、顧客とのエンゲージメントを高めるためにメールマーケティングの採用やマーケティングオートメーション（以下MA）ツールの活用が欠かせないものとなっています。しかしながら、多くの企業において、運用上のリソース不足やノウハウ面での以下のような課題が表面化しています。





「専任の担当者がおらず日々の業務に追われ、メールマーケティングに関する作業が遅れがちになっている」

「HTMLメールの制作ノウハウがなく、訴求力の高いHTMLコンテンツが作れない」

「開封率やクリック率が伸び悩んでいるが、改善のための分析から改善に至る手法がわからない」

「MAツールを導入したものの、効果的なシナリオ設計やPDCAが回せない等、うまく運用できていない」

「制作に係るルーティーン作業やツールの操作に時間を割かず、マーケティング施策の企画と戦略実施に専念したい」





サムライズはこれまで、多数の企業に対してデジタルマーケティングに関する導入・運用支援を行ってまいりました。

その中で「リソース不足を補う実務支援がして欲しい」「ツールの活用や、PDCAの業務プロセスを回せるまでサポートしてほしい」というご相談を頂いてまいりました。

それらのお客様の声にお応えするため、メールマーケティング施策の「実務に寄り添った実行支援・運用代行」と「単なる上流のコンサルに終わらず継続的な効果改善とツールの活用化・業務プロセスの定着化を目指した伴走型相談・実行支援サービス」を提供してまいります。









■「メール配信運用支援・改善サービス」の概要

本サービスは、お客様のメールマーケティング施策における「企画立案」から「制作・配信設定」「効果測定・改善」の提案・実行支援をトータルに提供するものです。目的やフェーズに合わせて部分的な作業のみに対応することも可能で、お客様のご要望に柔軟に対応する伴走型サポートです。





【1.配信実行支援・運用代行サポート】

メール配信システムや各種MAツールを用いた、配信設定、テスト配信、リスト抽出などをサムライズが実行支援・代行します。ご担当者様のオペレーション工数を大幅に削減し、コア業務に集中できる環境を創出します。





【2.クリエイティブ制作・最適化支援】

テキストメールのライティングや、マルチデバイス対応のHTMLメール制作を実行支援・運用代行します。ターゲットに合わせた魅力的なデザインと構成により、視認性とクリック率の向上を図ります。





【3.効果測定とPDCAサイクルの構築の改善提案、及び実行支援・運用代行】

ご利用中の配信サービス、MA機能の特性に合わせて効果測定用タグ等の実装を行います。配信後の開封率、クリック率、コンバージョン率などのデータを分析し、月次レポートを作成します。

A/Bテストの実施や、次回配信に向けた具体的な改善策を立案し、確実なPDCAサイクルを実現するご提案、及び実行支援・運用代行を提供いたします。





【4.セルフオペレーション(活用・定着化)の支援】

MAシステムの導入後、自社で実際に使いこなせるよう活用・定着化支援を致します。また、施策の企画から解析の手法、改善の仕方に至るPDCAのプロセスを現場に浸透定着化するよう伴走支援いたします。





「メール配信運用支援・改善サービス」詳細

https://www.samuraiz.co.jp/digitalmarketing/newsletter.html?utm_source=atpress&utm_medium=Referral&utm_campaign=newsletter_at









■「サムライズ デジタルマーケティングサービス」概要

デジタルマーケティング創世記より長年にわたり各種マーケティングツールの提供をしてきたノウハウとシステムインテグレーションの知見を有するサムライズが、テクニカルマーケティング活動におけるさまざまな課題解決のお手伝いをさせていただきます。

各種デジタルマーケティング活動における、企画・設計・構築・運用・改善のすべてのプロセスにおいて様々な支援を提供いたします。お客様の状況に合わせた最適な施策を提案し、成果への道筋を伴走いたします。





「サムライズ デジタルマーケティングサービス」詳細

https://www.samuraiz.co.jp/digitalmarketing/?utm_source=atpress&utm_medium=Referral&utm_campaign=newsletter_at









■サムライズメール配信運用セミナー開催

メール配信業務に携わるマーケティング担当者様向けに、サムライズが提供する「メール配信運用支援・改善サービス」についてのセミナーを開催いたします。MAツールを用いた配信設定、テスト配信、リスト抽出、メルマガ配信等について、デモンストレーションも交えてお伝えします。

メール配信をこれから始める方、さらに成果を上げたいという方は、ぜひご参加ください。





日時： 2026年7月2日(木)15:00～15:30

会場： オンライン(Adobe Connectにて実施)

費用： 無料(要事前申込み)

URL ： https://www.samuraiz.co.jp/event/newsletter260702.html?utm_source=atpress&utm_medium=Referral&utm_campaign=newsletter_at









■株式会社サムライズについて

サムライズは、お客様のデジタルマーケティングにおける課題解決や要件の実現を最優先でご支援するテクニカルマーケティング支援企業です。常にお客様の視点に立ち、投資に見合う情報化・効率化を実現する「革新的な技術やサービス」を提案することで、お客様に課題解決の為の簡易かつ最適なサービスとソリューションを提供する「ソフトウェアとサービスのマーケティングプラットフォーム企業」を目指しております。





本社所在地：東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビル5F

電話： 03-5436-2040(代)

URL ： https://www.samuraiz.co.jp/









■プレスリリース掲載ページ

https://www.samuraiz.co.jp/news/newsletter.html?utm_source=atpress&utm_medium=Referral&utm_campaign=newsletter_at





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■製品・サービス関するお問い合わせ

株式会社サムライズ デジタル・マーケティング事業部

担当： 藤井

TEL ： 03-5436-2042

FAX ： 03-5436-2041