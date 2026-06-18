昭和女子大学 (学長 金尾朗：東京都世田谷区) は、８月に開催する高校生向けサイエンスプログラム*「食品と病気の因果関係を探る ― DOHaD？？って、どんな研究」に参加する高校生の募集を開始しました。 本プログラムでは、食べ物と病気・健康との関係を研究する「栄養疫学」や近年注目されている「DOHaD研究」について、本学大学院生活機構研究科の小西香苗准教授から学び、健康と食べ物の関係をどのように科学的に調べるのかを体験します。参加者は実際に約２週間健康的な食生活「ベジ生活」にチャレンジし、野菜が十分摂れているかのチェックをはじめ、体組成（体脂肪量・筋肉量）、骨密度、血色素などを測定し、自分の健康状態を科学的に「見える化」していきます。 *独立行政法人日本学術振興会による科学研究費研究の成果を社会へ還元するための事業「ひらめき☆ときめきサイエンス」に採択されました。

■「食品と病気の因果関係を探る ― DOHaD？？って、どんな研究」概要

２日間の講義・演習、参加者が各自で取り組むチャレンジ期間で構成されています。

【第１回】

日 時

8月6日（木）13:30～16:30 オンライン開催(ZOOM)

内 容

開講式（挨拶、オリエンテーション、科研費の説明） 講義①「なぜ病気・健康と食品との因果関係がわかるの？」 講義②「DOHaD って何？ DOHaD 研究における栄養との関連」

【ベジ生活チャレンジ期間】

期 間

8月6日（木）～8月20日（木） 大学生や教員のサポートを受けながら、健康的な食生活「ベジ生活」にチャレンジする期間です。

【第２回】

日 時

8月20日（木）10:00～16:30 対面開催 (昭和女子大学８号館６階オーロラホール)

内 容

ベジ生活チャレンジの振り返り 演習①「体脂肪量、筋肉量、骨密度、血色素、ベジチェックなどを測定してみよう！」 演習②「統計解析ソフトSPSSを使って仮説を検証してみよう！」 クッキータイム（200kcal以内の健康的なおやつ、健康情報の提供） 修了式（未来博士号授与・アンケート記入・記念撮影）

対 象

高校１.２.３年生

定 員

28名 ※先着順となります

参加費

無 料

申込方法

下記URLもしくはQRコードからお申込みください。 https://forms.gle/w2NQgzCuiZ1kton4A

申込期間

6月19日（金）午前10時 ～ 7月29日（水） ※定員に達し次第、受付を締め切ります。

【問い合わせ先】

昭和女子大学 教学支援センター 研究支援課 Tel : 03-3411-7351 Email : hirameki@swu.ac.jp

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp 昭和女子大学ホームページ https://www.swu.ac.jp/