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【WILLER初】今しかできない旅がある。旅費高騰時代の若者を全力応援！移動費全額負担「WILLERと挑む！にっぽん縦断」6月18日(木)始動
〜時間をかけるから、出会える景色がある。18〜25歳の学生限定！熱い想いを持った1名を選出、日本縦断の旅へ〜
WILLER MARKETING株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：辻本 宗男）は、若者の旅と挑戦を応援する新プロジェクト「WILLERと挑む！にっぽん縦断」を、2026年6月18日（木）12:00より始動します。
本プロジェクトでは、18歳から25歳までの旅好きな学生を対象に、移動予約サイト「WILLER TRAVEL」で販売中の高速バスやフェリー、ホテルなどを活用し、日本全国15都道府県以上を訪れる日本縦断の旅を企画し、その旅にかける熱い思いをプレゼンテーション。グランプリに輝いた方には、「WILLER TRAVEL」での予約にかかる費用全額を支援します。
■ プロジェクト発足の背景
”金銭面を理由に「世界を広げる体験」を諦めないでほしい”
昨今の物価高騰やエネルギーコストの上昇に伴い、公共交通機関をはじめとする移動費の負担は増加傾向にあります。特に18〜25歳の学生層においては、限られた予算の中で旅行や移動にかかる費用負担が大きくなり、かつて定番だった「卒業旅行」や「長期休暇を利用した一人旅」など、人生の視野を広げる貴重な旅の機会が減少しています。
旅は、新しい価値観や人との出会い、地域の文化や魅力に触れることで、自身の成長につながるかけがえのない体験です。しかし経済的な理由からそうした機会を諦めてしまう若者が増えていることは、観光業界だけでなく、未来を担う世代の可能性という観点からも大きな課題であると考えています。
そこで、全国を結ぶ高速バスネットワークをはじめとする移動インフラを展開する企業として、若者の旅と挑戦を後押ししたいという想いから、本プロジェクトを企画しました。本プロジェクトでは、移動にかかる経済的負担をなくし、日本各地を訪れながら、自分自身の可能性や地域の魅力を発見する機会を提供します。
「今しかできない旅がある。」私たちは、本プロジェクトを通じて、一人でも多くの若者が日本を旅し、人生を豊かにする出会いや経験を得られることを願っています。
■ 「WILLERと挑む！にっぽん縦断」プロジェクト概要
【企画詳細】
・タイトル： 高速バス日本縦断プロジェクト「WILLERと挑む！にっぽん縦断」
・支援内容：日本縦断の旅における WILLER TRAVELサイトで予約できるサービスにかかる旅費を全額支援（30〜50万円想定）
※当選者専用アカウントを作成後、旅費分のWILLERポイントを付与します。
・当選人数： 1名（1次選考通過者は10名程度）
※惜しくも落選してしまった方にも、旅を応援する一定額のクーポンを支給予定です。
・応募・活動条件：
⑴18歳以上25歳以下の学生
⑵最低15都道府県を回る時間の確保ができる方
⑶個人のSNSアカウントで日本縦断の進捗を投稿いただける方
【プロジェクトスケジュール】
・応募期間： 2026年6月18日（木）12:00 〜 7月8日（水）17:00
・1次選考結果発表（書類・フォーム選考）： 7月10日（金）
※当選者の発表は、当選者へのメール連絡をもって代えさせていただきます。
・最終選考（プレゼンテーション）： 7月31日（金）
※WILLER MARKETING株式会社大阪本社にて実施
（本社までの交通費につきましては、WILLER TRAVELで予約可能な高速バス代金をWILLERが負担いたします。）
・日本縦断 実施期間： 2026年8月1日（土）〜 9月30日（火）
※期間中であればいつでも移動可能です。
■ 応募方法
特設サイトに設置された指定の応募フォームより、必要事項および熱い想いをご記入の上ご応募ください。
特設サイトURL： https://travel.willer.co.jp/campaign/across-japan/（6月18日 12:00公開）
＜主な入力内容は以下になります＞
・基本情報（お名前・性別・年齢・お住まいの都道府県・所属学校など）
・本プロジェクト参加への意気込み（目的、日本縦断で何を成し遂げたいか）
・高速バスの体験回数（※選考の有利不利には関係ありません）
・SNSアカウントについて
【一般のお客様からのお問い合わせ先】
「WILLERと挑む！にっぽん縦断」に関するお問い合わせは、WILLER MARKETING株式会社の担当窓口にて承ります。
zadankai@willer.co.jp
対応時間：平日 10:00〜18:00（土日祝休み）
※本プロジェクトに関するご質問は、WILLER TRAVELカスタマーセンターでは対応できかねます。必ず上記窓口までご連絡ください。
※選考基準や合否結果に関するお問い合わせにはお答えしておりません。
※お問い合わせ内容によっては、ご回答までに数営業日ほどお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
■WILLER MARKETING 株式会社 担当者 コメント
本プロジェクトは、入社2〜3年目の若手社員が中心となって企画しました。
年齢が近いからこそ、学生の皆さんが抱える課題に深く共感し、「一歩先に社会に出た先輩として、現在の社会情勢に悩む学生たちをサポートしたい」という想いからこの企画は生まれました。
学生時代に自分の力で何かを成し遂げた経験は、将来どのような道に進んだとしても、一生誇りに思える原動力になるはずです。自分なりの計画を立て、他人の前で夢を熱く語る。そして、企業の支援を力に変えて日本を巡る。
この貴重な経験を通して自信をつけた参加者が、将来的にはまた別の悩んでいる誰かをサポートできる、そんな前向きな連鎖のきっかけになればと願っています。
熱い思いを持った学生の皆さんからのご応募を、心よりお待ちしております！
■移動予約サイト「WILLER TRAVEL（ウィラートラベル）」について
「WILLER TRAVEL」は、日本全国をつなぐ高速バス・夜行バスを中心に、フェリーや鉄道、宿泊、アクティビティまで、あなたの「行きたい」をトータルに支える移動予約サイトです。
私たちが目指しているのは、単に目的地までお客様をお届けすることではありません。
「大切な人に会いたい」「見たことのない景色に触れたい」「日常を飛び出してリフレッシュしたい」――そんな一人ひとりの真っすぐな想いに寄り添い、移動そのものが「最高の思い出」の一部となるような、心地よく、ワクワクする旅のプラットフォームでありたいと考えています。
テクノロジーの力で移動をスマートに、そして人の温もりを感じるサービスで移動をもっと豊かに。WILLER TRAVELはこれからも、すべてのお客様へ「感動」と「豊かさ」を届け続けます。
URL：https://travel.willer.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
zadankai@willer.co.jp
WILLER MARKETING株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：辻本 宗男）は、若者の旅と挑戦を応援する新プロジェクト「WILLERと挑む！にっぽん縦断」を、2026年6月18日（木）12:00より始動します。
本プロジェクトでは、18歳から25歳までの旅好きな学生を対象に、移動予約サイト「WILLER TRAVEL」で販売中の高速バスやフェリー、ホテルなどを活用し、日本全国15都道府県以上を訪れる日本縦断の旅を企画し、その旅にかける熱い思いをプレゼンテーション。グランプリに輝いた方には、「WILLER TRAVEL」での予約にかかる費用全額を支援します。
■ プロジェクト発足の背景
”金銭面を理由に「世界を広げる体験」を諦めないでほしい”
昨今の物価高騰やエネルギーコストの上昇に伴い、公共交通機関をはじめとする移動費の負担は増加傾向にあります。特に18〜25歳の学生層においては、限られた予算の中で旅行や移動にかかる費用負担が大きくなり、かつて定番だった「卒業旅行」や「長期休暇を利用した一人旅」など、人生の視野を広げる貴重な旅の機会が減少しています。
旅は、新しい価値観や人との出会い、地域の文化や魅力に触れることで、自身の成長につながるかけがえのない体験です。しかし経済的な理由からそうした機会を諦めてしまう若者が増えていることは、観光業界だけでなく、未来を担う世代の可能性という観点からも大きな課題であると考えています。
そこで、全国を結ぶ高速バスネットワークをはじめとする移動インフラを展開する企業として、若者の旅と挑戦を後押ししたいという想いから、本プロジェクトを企画しました。本プロジェクトでは、移動にかかる経済的負担をなくし、日本各地を訪れながら、自分自身の可能性や地域の魅力を発見する機会を提供します。
「今しかできない旅がある。」私たちは、本プロジェクトを通じて、一人でも多くの若者が日本を旅し、人生を豊かにする出会いや経験を得られることを願っています。
■ 「WILLERと挑む！にっぽん縦断」プロジェクト概要
【企画詳細】
・タイトル： 高速バス日本縦断プロジェクト「WILLERと挑む！にっぽん縦断」
・支援内容：日本縦断の旅における WILLER TRAVELサイトで予約できるサービスにかかる旅費を全額支援（30〜50万円想定）
※当選者専用アカウントを作成後、旅費分のWILLERポイントを付与します。
・当選人数： 1名（1次選考通過者は10名程度）
※惜しくも落選してしまった方にも、旅を応援する一定額のクーポンを支給予定です。
・応募・活動条件：
⑴18歳以上25歳以下の学生
⑵最低15都道府県を回る時間の確保ができる方
⑶個人のSNSアカウントで日本縦断の進捗を投稿いただける方
【プロジェクトスケジュール】
・応募期間： 2026年6月18日（木）12:00 〜 7月8日（水）17:00
・1次選考結果発表（書類・フォーム選考）： 7月10日（金）
※当選者の発表は、当選者へのメール連絡をもって代えさせていただきます。
・最終選考（プレゼンテーション）： 7月31日（金）
※WILLER MARKETING株式会社大阪本社にて実施
（本社までの交通費につきましては、WILLER TRAVELで予約可能な高速バス代金をWILLERが負担いたします。）
・日本縦断 実施期間： 2026年8月1日（土）〜 9月30日（火）
※期間中であればいつでも移動可能です。
■ 応募方法
特設サイトに設置された指定の応募フォームより、必要事項および熱い想いをご記入の上ご応募ください。
特設サイトURL： https://travel.willer.co.jp/campaign/across-japan/（6月18日 12:00公開）
＜主な入力内容は以下になります＞
・基本情報（お名前・性別・年齢・お住まいの都道府県・所属学校など）
・本プロジェクト参加への意気込み（目的、日本縦断で何を成し遂げたいか）
・高速バスの体験回数（※選考の有利不利には関係ありません）
・SNSアカウントについて
【一般のお客様からのお問い合わせ先】
「WILLERと挑む！にっぽん縦断」に関するお問い合わせは、WILLER MARKETING株式会社の担当窓口にて承ります。
zadankai@willer.co.jp
対応時間：平日 10:00〜18:00（土日祝休み）
※本プロジェクトに関するご質問は、WILLER TRAVELカスタマーセンターでは対応できかねます。必ず上記窓口までご連絡ください。
※選考基準や合否結果に関するお問い合わせにはお答えしておりません。
※お問い合わせ内容によっては、ご回答までに数営業日ほどお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
■WILLER MARKETING 株式会社 担当者 コメント
本プロジェクトは、入社2〜3年目の若手社員が中心となって企画しました。
年齢が近いからこそ、学生の皆さんが抱える課題に深く共感し、「一歩先に社会に出た先輩として、現在の社会情勢に悩む学生たちをサポートしたい」という想いからこの企画は生まれました。
学生時代に自分の力で何かを成し遂げた経験は、将来どのような道に進んだとしても、一生誇りに思える原動力になるはずです。自分なりの計画を立て、他人の前で夢を熱く語る。そして、企業の支援を力に変えて日本を巡る。
この貴重な経験を通して自信をつけた参加者が、将来的にはまた別の悩んでいる誰かをサポートできる、そんな前向きな連鎖のきっかけになればと願っています。
熱い思いを持った学生の皆さんからのご応募を、心よりお待ちしております！
■移動予約サイト「WILLER TRAVEL（ウィラートラベル）」について
「WILLER TRAVEL」は、日本全国をつなぐ高速バス・夜行バスを中心に、フェリーや鉄道、宿泊、アクティビティまで、あなたの「行きたい」をトータルに支える移動予約サイトです。
私たちが目指しているのは、単に目的地までお客様をお届けすることではありません。
「大切な人に会いたい」「見たことのない景色に触れたい」「日常を飛び出してリフレッシュしたい」――そんな一人ひとりの真っすぐな想いに寄り添い、移動そのものが「最高の思い出」の一部となるような、心地よく、ワクワクする旅のプラットフォームでありたいと考えています。
テクノロジーの力で移動をスマートに、そして人の温もりを感じるサービスで移動をもっと豊かに。WILLER TRAVELはこれからも、すべてのお客様へ「感動」と「豊かさ」を届け続けます。
URL：https://travel.willer.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
zadankai@willer.co.jp