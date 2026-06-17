現実世界の脅威には確かな成果を





AV-Comparativesは、一般ユーザーがますます予期せぬ経路からマルウェアにさらされる中、2026年2月から5月までの実環境保護テスト（Real-World Protection Test）の結果を発表しました。

オーストリア・インスブルック, 2026年6月17日 /PRNewswire/ -- 世界をリードする独立系サイバーセキュリティテスト機関であるAV-Comparativesは、2026年2月から5月までの期間を対象とした実環境保護テスト（Real-World Protection Test）の結果を発表しました。本評価では、悪意のあるURLなど、一般ユーザーが日常的に遭遇する脅威を反映した条件下で、20種類の消費者向けセキュリティ製品を検証しました。

主な調査結果の概要：

・20種類の一般ユーザー向けセキュリティ製品を、管理されたテスト条件下で、実世界のインターネット脅威について評価しました

・7製品が最高評価であるADVANCED+を獲得し、一貫して信頼性の高い保護性能を示しました

・テストレポート全文は、av-comparatives.orgで登録・料金不要で無料公開されています

なぜ独立機関による消費者向けセキュリティテストは、これまで以上に重要になっているのでしょうか？

一般ユーザーが直面する脅威の状況は大きく変化しています。2026年初め、AV-Comparativesの研究者らは、プロと愛好家の双方に広く利用され、信頼されているクリエイティブアセット・マーケットプレイスであるEpic GamesのFab.comを通じて配布されたAutodesk Maya Binaryファイルに、PythonベースのワームであるMEL/Vacphage.Aが埋め込まれていることを発見しました。この発見は、公表に先立ち、Epic Gamesのセキュリティチームに責任ある形で報告されました。

この発見は、より広範で、ますます一般的になっている傾向を示しています：攻撃者は、ユーザーが信頼できると考える十分な理由があるプラットフォームを通じて共有されるファイルにマルウェアを埋め込んでいます。

AV-Comparativesの創業者兼CEOであるAndreas Clementi氏は、次のように述べています。「Fab.comでの発見は、マルウェアが必ずしも不審なリンクや怪しいダウンロードを通じて侵入するわけではないことを改めて示しています。マルウェアは、プロや愛好家が毎日利用するプラットフォームから入り込むこともあります。実環境保護テスト（Real-World Protection Test）は、まさに予期せぬ事態が起きたときにセキュリティソフトウェアがどのように機能するかを評価するために設計されています。」

実環境保護テスト（Real-World Protection Test）はどのように実施されましたか？

このテストは2026年2月から5月にかけて実施され、広く使用されている20種類の一般ユーザー向けセキュリティ製品を対象としました。各製品は、厳選された実世界のインターネット脅威に対して評価され、主な評価基準は、特定の脅威がテストシステムに変更を加えることができたかどうかでした。また、すべての製品について誤検知テストも実施し、不要なアラートを発生させることなく正規ファイルを正しく識別できるかどうかを評価しました。誤検知率が高い製品については、それに応じて評価ランクが調整されました。

評価対象となった20製品は以下のとおりです：Avast One Free Antivirus、AVG AntiVirus Free、Bitdefender Total Security、ESET HOME Security Essential、F-Secure Internet Security、Fortect PC Suite、G DATA Total Security、K7 Total Security、Kaspersky Premium、Malwarebytes Premium、McAfee Total Protection、Microsoft Defender Antivirus、Norton Antivirus Plus、Panda Free Antivirus、Quick Heal Total Security、Sophos Home Premium、Total Defense Essential Anti-Virus、TotalAV Premium、Trend Micro Internet Security、およびVIPRE Advanced Security。

どの製品が最高評価を獲得しましたか？

7製品が、AV-Comparativesの消費者向けテスト評価体系における最高位であるADVANCED+賞を獲得しました。ベンダー名のアルファベット順では、Avast、AVG、Bitdefender、Kaspersky、Microsoft、Norton、およびTotalAVです。

よくある質問

テストレポートは一般に公開されていますか？

はい。AV-Comparativesは、すべてのテストレポートを登録や料金の支払いなしで公開しています。2026年2月から5月までの実環境保護テスト（Real-World Protection Test）のレポート全文は、av-comparatives.orgでご覧いただけます。

ADVANCED+賞は何を意味しますか？

ADVANCED+は、AV-Comparativesの消費者向けテスト評価体系における最高位の評価です。この賞は、実世界の脅威に対して一貫して高い保護性能を示しつつ、誤検知率を低く抑えている製品に授与されます。

AV-Comparativesは、実環境保護テスト（Real-World Protection Test）の結果をどのくらいの頻度で公表していますか？

実環境保護テスト（Real-World Protection Test）は、継続的に実施されている消費者向けメインテストシリーズ（Consumer Main-Test Series）の一環であり、年間を通じて実施されています。本レポートは2026年前半を対象としています。

レポート全文を読む

2026年2月から5月までの実環境保護テスト（Real-World Protection Test）のレポート全文は、登録不要で無料で以下からご覧いただけます：

https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-february-may-2026/

AV-Comparativesについて

AV-Comparativesは、従来のアンチウイルスソフトウェアをはるかに超えて進化したセキュリティソリューションを評価する、業界をリードする独立系サイバーセキュリティテスト機関です。当機関の体系的なテストでは、PC、Mac、Android、IoTデバイスを対象に、最新のエンドポイント保護、脅威検出、モバイルセキュリティを評価しています。世界でも特に実態に即した高度な脅威コレクションの1つを活用し、包括的な評価のための実環境テスト環境を構築しています。テスト結果は世界中から無料で閲覧でき、AV-Comparativesの認定は、実証済みのサイバーセキュリティ性能に対する世界的に認められた証しとなります。

報道関係の問い合わせ先

AV-Comparatives

Grabenweg 68, 6020 Innsbruck, Austria

www.av-comparatives.org



Putting consumer security to the test: AV-Comparatives evaluates 20 products in its Real-World Protection Test, February to May 2026.



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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