2026年6月10日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Industrial Communication Cable Assembly Market(産業用通信ケーブルアセンブリ市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/industrial-communication-cable-assembly-market/590642415 調査結果公表日：2026年6月10日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、543社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査233件、オンライン調査310件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Industrial Communication Cable Assembly Market(産業用通信ケーブルアセンブリ市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Industrial Communication Cable Assembly Market(産業用通信ケーブルアセンブリ市場)は、2025年には約1,797億米ドル、2035年には約3,250億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約6.1%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるIndustrial Communication Cable Assembly Market(産業用通信ケーブルアセンブリ市場)の調査と分析によると、同市場は主に「インダストリー4.0」やスマートマニュファクチャリングの急速な拡大を背景に成長すると予測されています。インダストリー4.0への世界的な移行は、堅牢なイーサネット、光ファイバー、ハイブリッド、シールド付きケーブルアセンブリなど、産業用通信ケーブルアセンブリの需要を押し上げる重要な要因となっています。 世界経済フォーラム（WEF）によると、世界的に認定された「ライトハウス工場（Lighthouse Factories）」の数は2025年までに189施設を超え、各スマート工場では大規模な産業用ネットワークインフラや数千メートルに及ぶ産業用イーサネットケーブルが導入されています。 さらに、世界各地で政府主導のエネルギー転換プログラムが推進されていることも、風力発電所、太陽光発電所、変電所、蓄電システム、スマート送電網などで使用される産業用通信ケーブルアセンブリの需要を拡大させています。

最新ニュース

当社の調査によると、Industrial Communication Cable Assembly Market(産業用通信ケーブルアセンブリ市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2026年3月、TE Connectivityは、エッジAI、データセンター、産業オートメーション、航空宇宙と防衛、ロボティクスなど、高い電力を必要とするアプリケーション向けの「56G MezzaWave」コネクタおよびケーブルアセンブリの発売を発表しました。 • 2026年1月、NTT DATA Group Corporation、Sumitomo Corporation、およびJA Mitsui Leasingは、海底通信ケーブル事業を行うIntra-Asia Marine Networks Co., Ltd.の設立を発表しました。

市場セグメンテーション

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当社のIndustrial Communication Cable Assembly Market(産業用通信ケーブルアセンブリ市場)調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、データ通信、動力伝達、産業オートメーション、医療機器に分割されています。このうち、データ通信セグメントは、産業用IoT（IIoT）、産業用イーサネットネットワーク、およびデータ集約型のオートメーションインフラの急速な拡大を背景に、予測期間を通じて40%という最大のシェアを占めると見込まれています。 さらに、産業業務のデジタル化の進展や「インダストリー4.0」の取り組みの世界的な拡大も、同セグメントの成長を後押ししています。

地域概要

Industrial Communication Cable Assembly Market(産業用通信ケーブルアセンブリ市場)に関する当社の分析によると、中国、インド、日本、韓国における急速な産業オートメーションの進展とスマート工場の拡大を背景に、アジア太平洋地域は予測期間中、38%という最大の市場シェアを占めるとともに、6.3%という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれています。 さらに、同地域の各国政府は半導体関連の投資強化に注力しており、これが光ファイバーケーブルアセンブリ、ハイブリッド型信号と電源ケーブル、クリーンルーム対応の産業用ネットワークシステム、および超高速データ通信用アセンブリに対する需要を喚起しています。 日本においては、自動車、エレクトロニクス、ロボット、機械、半導体といった各分野でのファクトリーオートメーション（FA）やスマートマニュファクチャリングの力強い成長、ならびに産業用ロボット分野における主導的な地位が、市場の拡大を後押ししています。

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Industrial Communication Cable Assembly Market(産業用通信ケーブルアセンブリ市場

当社の調査レポートに記載の通り、世界のIndustrial Communication Cable Assembly Market(産業用通信ケーブルアセンブリ市場)における主要企業は以下の通りです: • TE Connectivity • Amphenol Corporation • Molex LLC • Aptiv PLC • Samtec Inc. さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Sumitomo Electric Industries • SWCC Showa Holdings • Junkosha Inc. • Totoku Electric Co. • Nippon Seisen Cable Ltd.

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