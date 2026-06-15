【猛暑対策】水を垂らすと凍る！アルミ庫内採用で庫内全体をムラなく冷やすポータブル冷蔵庫「D23PLUS」新発売

株式会社イーノウ・ジャパン

EENOUR（イーノウ）車載冷蔵庫D23PLUSは、6月12日より販売を開始いたしました。

D23PLUSはアルミ製庫内を採用し、より均一で効率的な冷却を実現。猛暑の夏でも、冷たい飲み物や食材をしっかり保冷します。

主な特徴

EENOUR ポータブル冷蔵庫D23PLUSEENOUR ポータブル冷蔵庫D23PLUS1.水滴も凍る！アルミ製庫内で均一冷却を実現

熱伝導率がプラスチック製比約310％のアルミ製庫内を採用し、冷気を素早く庫内全体へ拡散。

さらに、EPDMパッキンと45mm厚の高密度断熱材が外気温の影響を抑え、冷却効率を向上。

加えて、庫内を囲む全周冷却管により冷気をムラなく循環させることで、上下の温度差をわずか約2℃に抑え、庫内全体の均一冷却を実現しました。

EENOUR ポータブル冷蔵庫D23PLUS2.省エネなのにパワフル、急速冷却を実現

高性能コンプレッサーを搭載し、25℃から-20℃まで最短約34分で急速冷却。MAXモードでも消費電力約45Wの省エネ設計で、暑い夏も快適に過ごせます。

EENOUR ポータブル冷蔵庫D23PLUS3.スリムなのに大容量、2Lペットボトルも縦置き可能

23Lの大容量ながら、置き場所を選ばない縦型デザインを採用。

2Lペットボトルを最大4本収納でき、自宅のサブ冷蔵庫からキャンプまで幅広く活躍します。

4.アウトドアをもっと快適にする便利機能

開閉方向を変更できる着脱式の蓋やLED庫内灯、排水栓を搭載。さらに、蓋の上には2つのカップホルダーを備え、キャンプや車中泊でも快適に使用できます。

商品情報

EENOUR ポータブル冷蔵庫D23PLUSEENOUR ポータブル冷蔵庫D23PLUS

容量：23L

冷却方式：コンプレッサー式

設定温度：-20~10℃（調整幅：1℃）

推奨環境温度：0~45℃

定格電圧：AC 100-240V / DC 12V/24V

消費電力（MAXモード）:45W

消費電力（ECOモード）:35W

騒音値：≤43dB

断熱材：高密度発泡ウレタン

本体寸法：約41cmｘ31cmｘ51.5cm

本体重量：約9.2kg

店舗情報

公式サイト：https://dada.link/9N7Bfe

Amazon：https://dada.link/6XtGve

楽天：https://dada.link/x6HvGp

YAHOO：https://dada.link/uKdeIb

ブランド紹介

EENOUR（イーノウ）は「アウトドアの時間を快適に過ごせる高品質な製品を世の中のお客様に提供する」という熱意をこめて、真摯にお客様と向き合い、より良い製品とサービスを提供し続けていくことを目指します。

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