２０２6−6−9



株式会社 東芝





放送局向け統合映像コンテンツ管理システム「meify®」の提供を開始



― メタデータや権利情報の一元管理により、コンテンツのマルチユースを加速 ―





当社は、放送局向け統合映像コンテンツ管理システム「meify®」(メイフィ)の提供を本日から開始します。「meify®」は、権利者情報や番組情報など、番組や素材に紐付く各種メタデータ注１を一元管理し、企画・制作からインターネット配信、海外展開といったコンテンツのマルチユースに至るまで、シームレスな情報共有と映像コンテンツビジネスのタイムリーな展開を可能にするシステムです。コンテンツの有効活用と業務効率化を支援し、放送局におけるコンテンツのマルチユースの拡大と、新たな価値の創出に貢献します（図）。



















図：「meify®」の使用イメージ



企画・制作からマルチユースまでメタデータの一元管理とタイムリーな情報共有を実現



背景



近年、放送局のビジネスは、地上波放送中心から、インターネット配信やIP活用などコンテンツのマルチプラットフォーム展開へと広がりを見せています。この変化により、従来の映像管理システムにおける、アーカイブ素材を中心としたメタデータ管理だけでは対応が難しくなり、企画・制作段階からマルチユースに至るライフサイクル全般にわたる情報を、一貫して扱うことが求められています。



特に、コンテンツのマルチユースの拡大により、契約や使用許諾といった権利処理の複雑化や、複数部署間での情報共有に伴う業務負荷の増大が課題となっています。



こうした課題に対し、「meify®」は、当社が放送局向けシステムインテグレーション（SI）型システムとして10年以上の導入・運用の中で培ってきたノウハウを基に、地上波放送のアーカイブやメタデータ管理に加え、コンテンツのライフサイクル全般にわたる情報をシームレスに管理可能な仕組みとして開発したものです。



「meify®」の特長



1. マルチプラットフォーム展開にも柔軟に対応



権利者情報や番組情報などのメタデータや、コンテンツのライフサイクルに関わる情報を一元管理することで、タイムリーな情報共有を実現します。これにより、重複作業の抑制につなげるととも に、複数の部署が関わるマルチプラットフォーム展開にも柔軟に対応します。



2. 使いやすいユーザーインタフェースで権利情報をスムーズに管理



権利情報は、構築・運用現場で培ってきた知見をもとに原作者や出演者など多岐にわたる権利者に関する管理項目を整理し、標準搭載しています。また、契約書などの関連ドキュメントをコンテンツ



に紐付けて管理できるほか、使用許諾や撮影許可などの詳細情報については、Excel®からのインポートにも対応しています。これにより、担当者の作業負担を抑えつつ、権利情報をスムーズに把握で



きる環境を実現します。



3. AI連携で業務の高効率化



顔認識AI「カオメタ®」注2やAIテロップ文字認識「モジメタ®」注3などのAI技術と連携することで、検索性の向上による過去素材の有効活用や、コンテンツ制作の効率化にも貢献します。



4. 必要な機能に絞った導入で、規模とコストを抑制



既存システムに不足している機能のみを「meify®」と連携して補うことが可能です。必要な機能に絞って部分的に導入することで、既存の資産を活かしながら、導入規模やコストを抑えつつ、効果を



実感いただけます。



今後の展開



当社は、放送局向けのマスター設備・バンク設備注4の導入で培ってきた豊富な実績と、統合映像コンテンツ管理「meify®」を組み合わせ、放送業界のDXを加速していきます。



注１: データを効率的に管理したり検索したりするために、放送映像の属性や関連する情報を記述したデータのこと。



注2： 顔認識AI「カオメタ®」



注3： AIテロップ文字認識「モジメタ®」 https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/industrial-ict/kaometa/option01.html



注4： 放送ソリューション https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/social/broadcasting.html



※「meify」「カオメタ」「モジメタ」は、株式会社東芝の日本またはその他の国における登録商標または商標です。



※その他、本文章に記載されている社名および商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。



※ニュースリリース／トピックスに掲載されている情報（サービスの内容／価格／仕様／関連リンク／お問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。



■統合映像コンテンツ管理システム「meify®」



https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/industrial-ict/meify.html



当社は、放送局向け統合映像コンテンツ管理システム「meify®」(メイフィ)の提供を本日から開始します。「meify®」は、権利者情報や番組情報など、番組や素材に紐付く各種メタデータ注１を一元管理し、企画・制作からインターネット配信、海外展開といったコンテンツのマルチユースに至るまで、シームレスな情報共有と映像コンテンツビジネスのタイムリーな展開を可能にするシステムです。コンテンツの有効活用と業務効率化を支援し、放送局におけるコンテンツのマルチユースの拡大と、新たな価値の創出に貢献します（図）。背景近年、放送局のビジネスは、地上波放送中心から、インターネット配信やIP活用などコンテンツのマルチプラットフォーム展開へと広がりを見せています。この変化により、従来の映像管理システムにおける、アーカイブ素材を中心としたメタデータ管理だけでは対応が難しくなり、企画・制作段階からマルチユースに至るライフサイクル全般にわたる情報を、一貫して扱うことが求められています。特に、コンテンツのマルチユースの拡大により、契約や使用許諾といった権利処理の複雑化や、複数部署間での情報共有に伴う業務負荷の増大が課題となっています。こうした課題に対し、「meify®」は、当社が放送局向けシステムインテグレーション（SI）型システムとして10年以上の導入・運用の中で培ってきたノウハウを基に、地上波放送のアーカイブやメタデータ管理に加え、コンテンツのライフサイクル全般にわたる情報をシームレスに管理可能な仕組みとして開発したものです。「meify®」の特長1. マルチプラットフォーム展開にも柔軟に対応権利者情報や番組情報などのメタデータや、コンテンツのライフサイクルに関わる情報を一元管理することで、タイムリーな情報共有を実現します。これにより、重複作業の抑制につなげるととも に、複数の部署が関わるマルチプラットフォーム展開にも柔軟に対応します。2. 使いやすいユーザーインタフェースで権利情報をスムーズに管理権利情報は、構築・運用現場で培ってきた知見をもとに原作者や出演者など多岐にわたる権利者に関する管理項目を整理し、標準搭載しています。また、契約書などの関連ドキュメントをコンテンツに紐付けて管理できるほか、使用許諾や撮影許可などの詳細情報については、Excel®からのインポートにも対応しています。これにより、担当者の作業負担を抑えつつ、権利情報をスムーズに把握できる環境を実現します。3. AI連携で業務の高効率化顔認識AI「カオメタ®」注2やAIテロップ文字認識「モジメタ®」注3などのAI技術と連携することで、検索性の向上による過去素材の有効活用や、コンテンツ制作の効率化にも貢献します。4. 必要な機能に絞った導入で、規模とコストを抑制既存システムに不足している機能のみを「meify®」と連携して補うことが可能です。必要な機能に絞って部分的に導入することで、既存の資産を活かしながら、導入規模やコストを抑えつつ、効果を実感いただけます。今後の展開当社は、放送局向けのマスター設備・バンク設備注4の導入で培ってきた豊富な実績と、統合映像コンテンツ管理「meify®」を組み合わせ、放送業界のDXを加速していきます。注１: データを効率的に管理したり検索したりするために、放送映像の属性や関連する情報を記述したデータのこと。注2： 顔認識AI「カオメタ®」 https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/industrial-ict/kaometa.html 注3： AIテロップ文字認識「モジメタ®」 https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/industrial-ict/kaometa/option01.html注4： 放送ソリューション https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/social/broadcasting.html※「meify」「カオメタ」「モジメタ」は、株式会社東芝の日本またはその他の国における登録商標または商標です。※その他、本文章に記載されている社名および商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。※ニュースリリース／トピックスに掲載されている情報（サービスの内容／価格／仕様／関連リンク／お問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。■統合映像コンテンツ管理システム「meify®」https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/industrial-ict/meify.html

以上