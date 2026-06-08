昭和株式会社、昭和堂 大塚店の質問を健康食品ページ更新に活用
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351754/images/bodyimage1】
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。昭和堂 大塚店で寄せられる質問を、健康食品ページの更新に活用します。
店頭では、原材料、利用目安、保存方法、製造管理、問い合わせ先など、購入前に確認したい具体的な質問が寄せられます。昭和株式会社では、こうした質問を整理し、公式サイトやEC商品ページの説明に反映します。
今後は、昭和堂 大塚店とオンライン情報を連携させ、健康食品を検討する方が必要な項目を確認しやすい構成へ更新してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。昭和堂 大塚店で寄せられる質問を、健康食品ページの更新に活用します。
店頭では、原材料、利用目安、保存方法、製造管理、問い合わせ先など、購入前に確認したい具体的な質問が寄せられます。昭和株式会社では、こうした質問を整理し、公式サイトやEC商品ページの説明に反映します。
今後は、昭和堂 大塚店とオンライン情報を連携させ、健康食品を検討する方が必要な項目を確認しやすい構成へ更新してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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