株式会社BiS代表・伊禮門 悟、公益財団法人結核予防会より感謝状を拝受
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）の代表・伊禮門 悟（個人）がこのたび、公益財団法人結核予防会が開催した「令和8年度資金寄附者等感謝状贈呈式」において、総裁秋篠宮皇嗣妃殿下より感謝状の贈呈を受けました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351513/images/bodyimage1】
公益財団法人結核予防会による「資金寄附者等感謝状贈呈式」は、同会の事業活動に対し、一定の寄附を行った個人および団体に対し感謝の意を表することを目的として開催されているものです。
今回の感謝状贈呈は、伊禮門による継続的な寄付活動と社会貢献への取り組みが評価されたものです。
伊禮門は、今回の感謝状の贈呈を励みとし、今後も社会貢献活動への取り組みを継続するとともに、地域社会および社会全体の発展に寄与できるよう努めてまいります。
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目12番4号 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
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公益財団法人結核予防会による「資金寄附者等感謝状贈呈式」は、同会の事業活動に対し、一定の寄附を行った個人および団体に対し感謝の意を表することを目的として開催されているものです。
今回の感謝状贈呈は、伊禮門による継続的な寄付活動と社会貢献への取り組みが評価されたものです。
伊禮門は、今回の感謝状の贈呈を励みとし、今後も社会貢献活動への取り組みを継続するとともに、地域社会および社会全体の発展に寄与できるよう努めてまいります。
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目12番4号 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
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