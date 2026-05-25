法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」、「【AI-PAX 2026 夏】第3回 AIの実践的な活用展」出展のお知らせ
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」を提供するCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2026年6月3日(水)～4日(木)に東京国際フォーラム ホールEにて開催される「【AI-PAX 2026 夏】第3回 AIの実践的な活用展」（主催：Eight）に出展いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350286/images/bodyimage1】
■出展内容
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
URL：https://www.knowleful.ai/
ナレフルチャットは、企業専用のクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。従業員のAIリテラシー向上から、組織全体のナレッジ共有まで包括的にサポートし、企業の生成AI導入における悩みを解決いたします。
実際の画面を使ったデモなどもご用意しておりますので、ぜひ当社ブース【小間番号：AI-PAX055】までお越しください。
■「AI-PAX (アイパックス)」とは？
AI-PAX（アイパックス）は、実践的なAI活用に特化した展示会です。Eight EXPOの一部門として開催されAI初心者から上級者まで幅広い参加者を対象としています。
業務効率化AIやAIエージェント、データ整備・ガバナンスなど、現場で役立つ多様なソリューションが一堂に会します。
■開催概要
・名称：【AI-PAX 2026 夏】 第3回 AIの実践的な活用展
・会期：2026年6月3日（水）・ 4日（木）10:00 - 18:00
・会場：東京国際フォーラム ホールE（ロビーギャラリー含む）
・住所：東京都千代田区丸の内３丁目５－１
・主催：Eight（Sansan株式会社）
・特設サイト：https://x.gd/eightexpo_kit
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350286/images/bodyimage2】
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【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350286/images/bodyimage1】
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
URL：https://www.knowleful.ai/
ナレフルチャットは、企業専用のクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。従業員のAIリテラシー向上から、組織全体のナレッジ共有まで包括的にサポートし、企業の生成AI導入における悩みを解決いたします。
実際の画面を使ったデモなどもご用意しておりますので、ぜひ当社ブース【小間番号：AI-PAX055】までお越しください。
■「AI-PAX (アイパックス)」とは？
AI-PAX（アイパックス）は、実践的なAI活用に特化した展示会です。Eight EXPOの一部門として開催されAI初心者から上級者まで幅広い参加者を対象としています。
業務効率化AIやAIエージェント、データ整備・ガバナンスなど、現場で役立つ多様なソリューションが一堂に会します。
■開催概要
・名称：【AI-PAX 2026 夏】 第3回 AIの実践的な活用展
・会期：2026年6月3日（水）・ 4日（木）10:00 - 18:00
・会場：東京国際フォーラム ホールE（ロビーギャラリー含む）
・住所：東京都千代田区丸の内３丁目５－１
・主催：Eight（Sansan株式会社）
・特設サイト：https://x.gd/eightexpo_kit
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350286/images/bodyimage2】
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【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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