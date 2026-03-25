大東市は、令和8年4月に迎える市制施行70周年を記念し、市民が主役のショート動画8本と紹介動画を制作しました。これらは4月1日からInstagramなどで順次公開します。 子育て、教育、産業、防災、グルメなどをテーマに、市民の視点でリアルな大東市の暮らしの魅力を発信します。

また、これらの動画は市勢要覧「Link！Ring！Daito」として冊子にまとめ、駅や市内の公共施設で配布します。

さらに動画内では、市のマスコットキャラクター「ダイトン」が隠された参加型企画「ダイトンをさがせ！」を実施します。正解者の中から抽選で景品をプレゼントするなど、視聴者が楽しみながら市の魅力に触れられる工夫を凝らしています。

■ 動画のポイント

① 市民が主役のリアルな発信

公募で選ばれた市民の皆さんが、「住む・働く・通う」それぞれの視点から、行政の発信とは異なる市民ならではの言葉でまちの魅力を語ります。自然体で“リアルな大東市の姿”をお届けします。

② 「見て、参加して、楽しむ」仕掛け

広報誌で人気の「ダイトンをさがせ！」を動画版として展開します。動画内に隠された文字を探すクイズ形式で、視聴するだけでなく、参加・応募へと繋がる仕組みです。

③ SNS×冊子のクロスメディア展開

動画はSNSで手軽に視聴でき、その内容を手に取りやすいA5冊子にまとめた「Link！Ring！Daito」は公共施設に配架します。オンラインとリアルを融合させ、多角的に大東市の魅力を発信します。

＜ショート動画のテーマ（全8本）＞



①子どもが夢中！ ICTで育む大東市の教育



②子育て世代がリアルに伝える、 大東市の子育てしやすさ



③社長に突撃インタビュー、 大東市で操業する魅力





④「ひとりじゃない」を実感！ つながりのまち大東市



⑤市民が本音で語る、 大東市ってここがええねん



⑥防災担当が訴える！ ペットも安心、防災の取り組み





⑦地元民だけが知る！？ おしゃれな絶品グルメと人情巡り



⑧食品ロスを笑顔に変える！ 大東市の未来につなぐ取り組み





市勢要覧「Link！Ring！Daito」とショート動画８本はこちらから



【注目の１本】 大東市を紹介する動画 「私たちにとっての“大東市”」

私たちにとっての”大東市”



紹介動画はこちらから



公募で選ばれた市民の皆さんに出演いただき、大東市の好きなところや想いを、自然体で語り、大東市に関わる全ての皆様に、「大東市っていいまちだな」と感じていただける動画です。

●目的：大東市を知ってもらい、リアルな大東を感じてもらうきっかけとします

●公開日：令和８年４月１日（水）

●公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなど

＜動画の特徴＞

１. 【市民が主役！】 公募で選ばれた市民の皆さんにご出演いただきました。

大東市に住む人、通う人、働く人、一人ひとりの言葉が、大東市の魅力へとつながっています。





出演者の皆さん





２. 【プレゼント企画】 名物コーナー「ダイトンをさがせ！」

広報誌「だいとう」の人気コーナー「ダイトンをさがせ！」を動画版として取り入れ、動画の中に文字を持った市のマスコットキャラクター「ダイトン」が隠れています。見つけた文字を全てつなぎ合わせると、ある言葉が完成します。

正解者の中から抽選で5人に景品をプレゼント！ぜひ動画を視聴して、ダイトンを探してみてください。

【プレゼントの応募方法】

QRコードの応募フォームもしくはこちらをクリックして応募してください

●応募締切：令和８年７月末まで



応募フォーム

３. 【市民参加型企画】 みんなで作る「私たちにとっての“大東市”」を募集！

皆さんの大東市の好きなところや思いを込めた、動画や写真を募集します。集めた動画は、市民とともに作る70周年コンテンツとして1本にまとめ、市公式InstagramやYouTubeで公開します。

応募者には景品をプレゼント！さらに、抽選で5組には特別なプレゼントもあります！友人同士や、サークル・団体、企業、個人問わず、ぜひ応募してください。

応募についてはこちらをご覧ください。



応募の詳細はこちら





みんなで作る「私たちにとっての“大東市”」を募集！



参考動画

