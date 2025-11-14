Meshy、月次成長率30%で年間反復収益1,500万ドルを達成し、次世代3D制作向けMeshy 6 Previewを公開

シリコンバレーのリーダー企業が画期的な生成AI技術で3Dコンテンツ制作を変革

カリフォルニア州サニーベール、2025年11月14日 /PRNewswire/ -- シリコンバレーの3D生成AIリーダーであるMeshyは、10月にMeshy 6 Previewを発表した後、世界の3D生成AI市場で首位を獲得しました。革新性が評価されたこのツールは、瞬く間に業界で最も支持される存在となりました。2年足らずで、Meshyは年間経常収益（ARR）1,500万ドルを突破し、前月比30％の成長を維持、世界最大の市場シェアを獲得し、3Dコンテンツ制作の未来を牽引しています。





生成AIの急速な進化に伴い、3Dコンテンツ制作は未曾有の変革期を迎えています。しかし従来型の3Dモデリング・プロセスは複雑で時間がかかり、費用も膨大--長らく創造的表現を阻害してきました。2023年の創業以来、Meshy.aiは「3Dのクリエイティビティを解き放つ（Unleash 3D Creativity）」という使命を掲げてきました。同社はAIを活用し、3D制作の障壁を劇的に低減することに取り組んでいます。従来のワークフローが持つ時間のかかる性質を根本的に変革し、「3D版Canva」となることを目指しています。

「Meshyは3Dコンテンツ制作の変革を推進しています」と、Meshyの創業者兼CEOであるYuanming (Ethan) Hu博士は述べています。「生成AIと3Dモデリングを統合することで、スピードとコストの面で、そして何よりもデジタル創造性の可能性を再定義しました。創造性が爆発的に成長するこの時代において、3D制作は専門家だけでなく、すべての人に開かれるべきだと確信しています。誰もがデザイナーになれる時代をCanvaが切り拓いたように、Meshyは3Dの民主化をリードし、創造性を開花させ、誰もが創作にアクセスできるようにします。これがMeshyの揺るぎない3D創作の公平性への取り組みです。」

・新製品の発表

新たに発表されましたMeshy 6 Previewは、メッシュ品質において「彫刻レベル」とも言える画期的な進化を実現しました。主な強化点として、キャラクターや有機モデルにおける豊かな表面ディテール、より正確な幾何学的構造、よりリアルな表現を実現しました。また、ハードサーフェス・モデルではエッジのシャープさと全体形状の明瞭さが向上しています。10月の発表以来、この新バージョンはゲーム開発者や3Dプリント愛好家から高い評価を得ています。発表初月で1,000件以上のポジティブなレビューを獲得し、主要プラットフォームで驚異的な評価を達成しました。大手ビジネス・ソフトウェア・レビュー・プラットフォームG2では400件以上のレビューで4.7/5、Trustpilotでは600件以上のレビューで4.7/5を記録しています。

・急成長と市場実績

発表から2年未満で、Meshyは年間反復収益（ARR）1,500万ドルを達成しました。同社は2025年に月間収益成長率30%という驚異的なペースを維持し、シリコンバレーで最も急成長しているAI企業のトップ2%に名を連ねています。堅牢なビジネス・モデルを実証しているMeshyは、85%という高い粗利益率で運営されています。現在、Meshyはゲーム開発者、3Dプリンティング愛好家、多様な3Dクリエイターを含む600万人のグローバル・ユーザ・コミュニティにサービスを提供しています。

・業界での評価と市場リーダーシップ

市場におけるMeshyのリーダーシップは、権威ある機関からも認められています。A16Z Gamesの2024年年次報告書において、最も人気のある3D AIツールとして、また唯一の3D生成ソリューションとして言及されました。SimilarWebのデータによると、Meshyは3D生成AIサイトの中で世界第1位のウェブサイト・トラフィックを誇り、月間訪問者数は300万人を超えています。また、欧米市場では50%を超える浸透率を記録し、同分野をリードしています。

Meshyは技術革新とユーザ中心の製品哲学を通じて、3D創作エコシステムを再構築しています。Meshy 6 Previewの発表により、クリエイターは3D創作の可能性をさらに解き放つことが可能になりました。今後もMeshyは、3D創作の民主化と、あらゆる場所のあらゆる人への創造性の普及という揺るぎない使命のもと、生成品質、ワークフロー効率、制御性の向上を継続的に追求していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

