PropTech市場、2023年33.19 十億米ドルから2032年106.97 十億米ドルへCAGR13.9％で成長
世界のPropTech 市場は、2023年に約33.19 十億米ドルと評価され、2024-2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.9％で成長し、2032年には106.97 十億米ドルに達する見通しです。
不動産業界でのテクノロジー活用意識の高まりと導入の加速がこの成長を強力に後押ししています。プロパティ管理、販売、開発、維持の各ライフサイクル段階において、AI（人工知能）、機械学習、ブロックチェーン、IoT（モノのインターネット）といった最新技術が、透明性・効率性・コスト削減を志向する不動産関連の業務で急速に活用され始めています。
特に、米国市場では2023年に約8.46 十億米ドルとされ、2032年までに22.26 十億米ドルに達する見込みで、2024-2032年のCAGR11.33％を記録すると予想されています。
このように、PropTechは技術革新と不動産運営最適化の交差点に位置しており、今後も業界構造を変える鍵となる領域です。
セグメンテーション分析
エンドユーザー別
住宅協会セクター（Housing Associations）は、2023年に収益の約39％を占め、市場を牽引しています。低価格住宅を管理・開発する住宅協会が、リアルタイム物件管理システム、自動化された維持メンテナンス要求システム、統合データ分析などのPropTechソリューションを積極的に導入しています。政府や民間投資家の注目が集まる中、住宅協会には効率的な運営とテナント満足度向上という重い責任があり、テクノロジー活用が不可欠になっています。
一方、投資家向け（Property Investors）セグメントでは、市場価値予測、ポートフォリオ管理、AIベースのモデル、バーチャル・ツアーなどが導入されており、2024-2032年の予測期間でCAGR17.02％という最も高い成長率を示すと見込まれています。データ駆動型の投資意思決定を支えるプラットフォームの需要が急速に高まっています。
ソリューション別
統合プラットフォーム／ソフトウェア（Integrated Platform/Software）カテゴリーが、2023年には全収益の約65％を占めて市場をリードしています。物件管理、賃貸追跡、建物自動化、財務管理までを一元化するソリューションが、所有者・管理者・投資家にとって利便性を提供しています。
一方で、スタンドアロン・ソフトウェア（Standalone Software）セグメントは、予測期間中にCAGR15.6％を記録しており、テナント通信、家賃徴収、維持追跡など特定のニッチ要件を満たすツールの需要が拡大しています。
配置方式別
オンプレミス（On-premise）配備型が2023年時点で最大シェアを占めており、総収益の約53％を占めています。これは、大手不動産会社やプロパティ管理企業が機密情報を扱うため、内部ホスティングを選好しているためです。
しかしながら、クラウド（Cloud）配備型は予測期間中にCAGR17.2％で最も急成長が見込まれており、拡張性・柔軟性・コスト削減といったメリットから、不動産企業の間で注目が高まっています。
物件タイプ別
商業用不動産（Commercial Property）セグメントが2023年時点で収益の約56％を占め、PropTech市場を牽引しています。オフィス、リテール、産業用ビルなどに対して、スマートビルディング技術やエネルギー効率ソリューションが求められています。
無料サンプル版はこちら: https://www.snsinsider.com/sample-request/6857
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334206&id=bodyimage1】
