NTTドコモは、5歳～15歳向けの新料金プラン「ドコモ スマホデビュープラン U15」を8月7日に提供する。あわせて、「ドコモ スマホデビュープラン U15」の契約者とその家族を対象とする割引「ドコモ 親子割」も同日より提供する。

ドコモ スマホデビュープラン U15

「ドコモ スマホデビュープラン U15」は、5歳以上15歳以下を対象とした2段階制の料金プランで、月間データ通信量が5GB以下なら2508円、5GBから20GBまでは3278円で利用できる。「上限設定オプション」を申込すると、あらかじめ利用可能なデータ通信量を設定できる。

同プランの提供開始に伴い、現在提供中の「U15はじめてスマホプラン」は8月6日に新規受付を終了する。

ドコモ 親子割

「ドコモ 親子割」は、「ドコモ スマホデビュープラン U15」を契約している人とその家族が割引の対象となる。

「ドコモ スマホデビュープラン U15」の契約者には「ドコモ 親子割（U15）」が、その家族には「ドコモ 親子割（家族）」が適用される。

「ドコモ 親子割（U15）」が適用されると、「ドコモ スマホデビュープラン U15」で通信量が5GB以下の場合は1100円が、5GBから20GBの場合は1870円が月額料金より割引される。割引期間は初回適用月を含めて最大12カ月間。

同割引と「dカードお支払割」を併用すると、「ドコモ スマホデビュープラン U15」が最大1年間月額858円から利用できる。

「ドコモ 親子割（家族）」は、同一のファミリー割引グループ内に、「ドコモ親子割（U15）」の適用回線がある場合、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ahamo」の月額料金から、契約月を含む最大12カ月間、毎月550円を割引する。

月間データ利用量 月額料金 ドコモ 親子割（U15） dカードお支払割 月額料金 5G B 2508円 ▲1100円 ・dカード GOLD U／dカード GOLD／dカード PLATINUM▲550円・dカード▲220円 1年目：858円～2年目以降：1958円～ 5G B～20GB 3278円 ▲1870円 1年目：858円～2年目以降：2728円～