通常サイズから麺4倍…ブタメン超BIGが登場 セブン‐イレブン限定で発売へ
セブン‐イレブン・ジャパン（東京都千代田区）は、ミニカップ麺「ブタメン」を麺約4倍にした「ブタメン超BIG」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて8月11日から順次発売すると発表した。
【写真】デ、デカすぎる…インパクト大のブタメン超BIGのパッケージ
駄菓子のカップ麺とは思えないほど本格的な味わいのスープと、小腹が空いたときなどにぴったりなサイズ感で愛されているロングセラーの「ブタメン」。
2016年から毎年セブン‐イレブン限定で販売していた人気商品「ブタメンBIG」が今年で10年目の節目を迎えたことを記念し、さらにボリュームアップした「ブタメン超BIG」。4月の発売時のご好評を受けて今回の発売が決定した。とんこつの旨味をきかせた風味豊かなスープとちぢれ麺が絡んだ懐かしの味を、心ゆくまでお楽しみいただけるボリューム感となっている。
「ブタメン超BIG」は、内容量が135グラムで、このうち麺は120グラム。通常のブタメンと比較すると、麺が約4倍。ブタメンBIGと比較すると、麺は約1.5倍の超BIGサイズという。価格は268円（税込289.44円）。
販売を受けて担当者は「 毎年ご好評いただいている「ブタメンBIG」が販売から10年目の節目を迎えたことを記念し、さらに増量した「ブタメン超BIG」が誕生しました。風味豊かなとんこつの旨味を、さらにご堪能いただけるボリューム感になっています。懐かしの味わいを、ぜひ超BIGサイズでお楽しみいただければ幸いです」とコメントした。
【写真】デ、デカすぎる…インパクト大のブタメン超BIGのパッケージ
駄菓子のカップ麺とは思えないほど本格的な味わいのスープと、小腹が空いたときなどにぴったりなサイズ感で愛されているロングセラーの「ブタメン」。
2016年から毎年セブン‐イレブン限定で販売していた人気商品「ブタメンBIG」が今年で10年目の節目を迎えたことを記念し、さらにボリュームアップした「ブタメン超BIG」。4月の発売時のご好評を受けて今回の発売が決定した。とんこつの旨味をきかせた風味豊かなスープとちぢれ麺が絡んだ懐かしの味を、心ゆくまでお楽しみいただけるボリューム感となっている。
販売を受けて担当者は「 毎年ご好評いただいている「ブタメンBIG」が販売から10年目の節目を迎えたことを記念し、さらに増量した「ブタメン超BIG」が誕生しました。風味豊かなとんこつの旨味を、さらにご堪能いただけるボリューム感になっています。懐かしの味わいを、ぜひ超BIGサイズでお楽しみいただければ幸いです」とコメントした。