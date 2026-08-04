ネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）で日本の前に立ちはだかったSVリーグの選手に注目が集まっている。1日の準決勝で日本を3-2で破った米国のテイラー・エイブリルは東レアローズ静岡所属。コート上とは違うお茶目な一面をリーグ公式Xが紹介し、「いやーこれ何度みても笑う！だいすき！」と話題を呼んでいる。

ヘアバンドを巻き、金色の長髪をなびかせながら強烈なボールを打ち込んだエイブリル。チーム3位の9得点を挙げるなど、準優勝に貢献した34歳には2025年から東レに所属している。2025-26シーズンのSVリーグオールスターでは、キティちゃんのバンドを頭に巻いて入場するなどお茶目な一面も。SVリーグ公式Xは日本戦の最中にこの動画を再投稿した。

さらに「そして日本語も積極的に勉強してくれており、大好きな日本語は『ETCカードが挿入されていません』」とつづって別の映像を公開。ポッドキャスト番組の収録風景を収めたもので、自動車の中で流れる「ETCカードが挿入されていません」という声を抑揚まで完璧にコピーしている。

この投稿にファンも爆笑。「めちゃくちゃ愉快な選手です」「発音完璧！ あー、試合前に見たかった」「いやーこれ何度みても笑う！だいすき！」「今日のハチマキの人！ めっちゃおもろいwwww」「めっちゃキュートな選手だった」「こういうお茶目な面が知れるのSNSならではでありがたい」「好きな日本語のクセが強すぎる!! こんな人が昨日あんなに大活躍してたなんて…」といった声があがった。



（THE ANSWER編集部）