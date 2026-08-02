民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は2日、俳優・堺雅人（52）が主演を務めるTBS系日曜劇場「VIVANT」第2シーズン（日曜・午後9時）の第1話（第11話、7月26日放送）の再生数が配信開始後7日間で786万回を超え、先月31日に達成した全番組における単一エピソードのTVer再生数歴代最高記録を更新したと発表した。

先月31日に642万回再生を突破し、TVerの全番組における単一エピソードの再生数歴代最高記録を更新したばかり。それからわずか2日で114万回再生し、歴代最高記録の再生数を大きく伸ばした。

2023年に「考察ドラマ」として社会現象を巻き起こしたドラマの続編。異例の2クール連続放送となる。注目度は高く、第1話（第11話）の平均世帯視聴率は18・8％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録した。

この日放送の第2話（第12話）では別班拉致事件の首謀者が遂に判明！？その人物は一体誰？そして、乃木憂助（堺）の前に超意外な人物が現れる！？果たして、その人物は敵なのか、味方なのか？ますます目が離せない。