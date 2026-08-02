発表早々に、販売店には反響が

2026年7月18日、カワサキはスタンダードモデルの「エリミネーター」をはじめ、「エリミネーター SE」「エリミネーター PLAZA EDITION」をあわせた計3車種の新型モデルを一斉に発売しました。

ロー＆ロングのスタイリングが特徴の「エリミネーター」シリーズは、伝統的な名称を受け継ぎつつ現代的な機能性が融合されたストリートクルーザーとして支持を集めています。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「エリミネーター」シリーズです！ 画像で見る（16枚）

全長2250mm×全幅785mm×全高1100mmの車体には、丸型のLEDヘッドランプやLEDテールランプが装備されるなど、夜間における視認性の高さが確保されています。

良好な足つき性を確保したライディングポジションを提供するためにシート高を735mmに設定し、車両重量を176kgに抑えるなど、日常的な取り回しのしやすさが魅力となっています。

また、心臓部には最高出力35kW／10000rpm、最大トルク37Nm／8000rpmを発揮する排気量398ccの水冷4ストローク並列2気筒エンジンが搭載されています。

このエンジンによって、低速域での豊かなトルクによるコントロール性がもたらされているほか、6速マニュアルを採用したトランスミッションやアシスト＆スリッパークラッチが装備されています。

足回りにはフロント18インチ、リア16インチのホイールが採用され、軽快なハンドリングが両立されているほか、フロントにはテレスコピックフォーク、リアにはツインショックを採用するなど、快適な乗り心地が確保されるために工夫されています。

メーターには丸形のオールデジタル液晶が採用され、各種情報が見やすく表示される構造のほか、利便性を高めるETC2.0車載器キットが標準で装備されるなど、ツーリング時の機能性が高められるために工夫されています。

また、上級モデルの「SE」は、スタイリッシュなヘッドライトカウル、ミツバサンコーワ製のGPS対応型前後ドライブレコーダー、そしてUSB Type-C電源ソケットを標準装備し、ライダーの快適性と安心感を高めています。

さらに「PLAZA EDITION」では専用カラー「キャンディエメラルドグリーン」を採用し、ミツバサンコーワ製GPS対応型前後ドライブレコーダーとUSB Type-C電源ソケットも搭載されています。

価格（消費税込）は、スタンダードモデルの「エリミネーター」が85万8000円、「エリミネーター SE」が95万7000円、「エリミネーター PLAZA EDITION」が91万3000円に設定されています。

一斉に発表された新型エリミネーターシリーズに対し、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。都内の販売店担当者は次のように話します。

「新型エリミネーターシリーズにつきましては、発表直後から大変多くの問い合わせが寄せられており、すでに多くの予約注文をいただいている状態です。

多くのお客様から熱い期待が寄せられていることもあって、販売店としてもメーカーと連携して車両の確保に全力で努めています。

ご予約をいただいているお客様の層は特定の層に偏ることなく、老若男女問わず非常に幅広いのが特徴です。

とくにこのシリーズは軽量な車体と扱いやすいエンジン特性にくわえ、シート高が低く設計されていて足つき性が非常によいため、400ccクラスに初めて乗る方や以前から発売を心待ちにしていた方からの注文が増えています。

ご予約いただいた順番での納車となるため、今後注文をいただく場合は10月から11月頃までお待ちいただく可能性もあります。

ただし、現在の世界情勢に起因する塗料不足などの影響により、発売日や入荷スケジュールが後ろにズレる可能性もある点にはご留意いただければと思います」。

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その扱いやすい特性から高い人気を博しているエリミネーターシリーズ。購入を検討している方は早めに注文するのが吉といえそうです。