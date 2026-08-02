エンタメ公演「名古屋飛ばし」を是正…“新劇場”が誕生へ ミュージカル・演劇・音楽コンサートも予定【施設概要】
サンライズプロモーションは7月31日、劇団四季から旧「名古屋四季劇場」の建物を取得し、土地所有者であるNTT都市開発株式会社との間で定期借地契約を締結したと発表した。幅広いジャンルの公演を受け入れる劇場へと再生し、2027年7月の開業を目指す。
【画像】変わる名古屋…新商業施設「HAERA」内部イメージ・地図・ショップ一覧など
「名古屋四季劇場」は2016年の開場以来、劇団四季の専用劇場として名古屋の皆様に質の高い舞台芸術を届けてきた。所在する敷地の再開発に伴い取り壊される予定だったが、計画の変更を受け、引き続き劇場として活用できることになった。
新たな劇場は、サンライズプロモーションが主体となり、東海地区で豊富な興行実績とネットワークを持つサンデーフォークプロモーションと共同運営する。ミュージカル、演劇、音楽コンサート、伝統芸能まで、多彩な舞台芸術を届け、名古屋における劇場不足の解消と「名古屋飛ばし」の是正を図り、中部圏のエンターテインメント市場のさらなる拡大と活性化に貢献する。
特定のジャンルに偏らない多彩な公演を受け入れるため、約5億円を投じて改修を行い、公演ごとに異なる機材の持ち込みに対応できる基幹設備とインフラを整備する。
■劇場概要
名称：名古屋新劇場（仮称）
※事業の趣旨に賛同いただける企業を対象に、今後ネーミングライツパートナーを募集する予定。正式名称は、決定次第発表。
所 在 地：名古屋市中村区名駅南2-11-11
客 席 数：約1200席（予定）
事業内容：多彩なジャンルの公演に対応する劇場の運営および貸館事業
開業時期：2027年7月予定
事業期間：2027年7月から10年間
運営会社：株式会社サンライズプロモーション／株式会社サンデーフォークプロモーション
■運営会社代表コメント
株式会社サンライズプロモーション 代表取締役 高橋一仁
名古屋における劇場不足は、地域だけの問題ではなく、全国ツアーの形成や作品の流通にも影響を及ぼす、日本のエンターテインメント界全体の課題であると考えています。
本劇場の再生を通じて、いわゆる「名古屋飛ばし」を是正し、舞台公演における東京・名古屋・大阪の三大都市展開を定着させていきたいと考えています。
また、長年にわたり名古屋の皆様に優れた舞台芸術を届けてこられた劇団四季が、名古屋の劇場不足の解消に役立てるため、この劇場を残す決断をされたことに、心より感謝申し上げます。
この大切な劇場を、多彩なエンターテインメントが集い、多くの感動を生み出す場所として次の時代へ引き継いでまいります。
株式会社サンデーフォークプロモーション 代表取締役 伊神悟
ライブイベントの「名古屋とばし」という言葉には、私は強い違和感を抱いています。
少なくとも音楽公演に限って言えば、その表現が当てはまるとは考えていません。
アーティストの皆さんは、名古屋のファンの方々、そしてこの街を大切にしてくださっていると感じています。
一方で、演劇や舞台作品に目を向けると、公共ホールの相次ぐ閉館や東京・大阪に比べて民間運営の劇場が限られていることなどから、名古屋での上演が実現できていないケースがあることも事実です。
だからこそ、この事業を通じてそうした状況を少しでも改善し、名古屋がより多くの優れた作品を迎えられる街となるよう、サンライズプロモーション様と力を合わせて取り組んでまいります。
【画像】変わる名古屋…新商業施設「HAERA」内部イメージ・地図・ショップ一覧など
「名古屋四季劇場」は2016年の開場以来、劇団四季の専用劇場として名古屋の皆様に質の高い舞台芸術を届けてきた。所在する敷地の再開発に伴い取り壊される予定だったが、計画の変更を受け、引き続き劇場として活用できることになった。
特定のジャンルに偏らない多彩な公演を受け入れるため、約5億円を投じて改修を行い、公演ごとに異なる機材の持ち込みに対応できる基幹設備とインフラを整備する。
■劇場概要
名称：名古屋新劇場（仮称）
※事業の趣旨に賛同いただける企業を対象に、今後ネーミングライツパートナーを募集する予定。正式名称は、決定次第発表。
所 在 地：名古屋市中村区名駅南2-11-11
客 席 数：約1200席（予定）
事業内容：多彩なジャンルの公演に対応する劇場の運営および貸館事業
開業時期：2027年7月予定
事業期間：2027年7月から10年間
運営会社：株式会社サンライズプロモーション／株式会社サンデーフォークプロモーション
■運営会社代表コメント
株式会社サンライズプロモーション 代表取締役 高橋一仁
名古屋における劇場不足は、地域だけの問題ではなく、全国ツアーの形成や作品の流通にも影響を及ぼす、日本のエンターテインメント界全体の課題であると考えています。
本劇場の再生を通じて、いわゆる「名古屋飛ばし」を是正し、舞台公演における東京・名古屋・大阪の三大都市展開を定着させていきたいと考えています。
また、長年にわたり名古屋の皆様に優れた舞台芸術を届けてこられた劇団四季が、名古屋の劇場不足の解消に役立てるため、この劇場を残す決断をされたことに、心より感謝申し上げます。
この大切な劇場を、多彩なエンターテインメントが集い、多くの感動を生み出す場所として次の時代へ引き継いでまいります。
株式会社サンデーフォークプロモーション 代表取締役 伊神悟
ライブイベントの「名古屋とばし」という言葉には、私は強い違和感を抱いています。
少なくとも音楽公演に限って言えば、その表現が当てはまるとは考えていません。
アーティストの皆さんは、名古屋のファンの方々、そしてこの街を大切にしてくださっていると感じています。
一方で、演劇や舞台作品に目を向けると、公共ホールの相次ぐ閉館や東京・大阪に比べて民間運営の劇場が限られていることなどから、名古屋での上演が実現できていないケースがあることも事実です。
だからこそ、この事業を通じてそうした状況を少しでも改善し、名古屋がより多くの優れた作品を迎えられる街となるよう、サンライズプロモーション様と力を合わせて取り組んでまいります。