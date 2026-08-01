とろ～り中華あんがたまらない！シャキシャキ食感とカニカマの旨みあふれる「ワンパン キャベかま焼き」
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「きゃべかま焼き」と題した動画を公開しました。ボウルを使わずフライパン一つで調理が完結する、手軽でヘルシーな一品を紹介しています。
動画の冒頭でしらっちさんは「これは革命的なレシピが誕生した」「マジでコレ作らないと損」と太鼓判を押します。調理は、フライパンの中に千切りキャベツ、卵、手でほぐしたカニカマ、水抜きした豆腐などを直接入れていく大胆なスタイル。調味料を加えたら、そのまま手でしっかりと混ぜ合わせます。
形を整えて鍋肌からごま油を流し入れたら、火をつけて蓋をし、蒸し焼きにします。生地の両面にこんがりと焼き目がつくまで焼いている間に、中華あんかけを作ります。水や調味料を合わせたものを電子レンジで加熱し、最後に片栗粉を加えて混ぜるだけで、簡単にとろみのある餡が完成します。
焼き上がった生地にたっぷりと餡をかけたら、「ワンパン キャベかま焼き」の出来上がりです。一口食べたしらっちさんは「美味しい」と笑みをこぼし、「キャベツもちゃんとシャキシャキや」「何よりこの餡が美味い！」と大絶賛しました。
洗い物が少なく、野菜もタンパク質も手軽に摂れるこのレシピ。毎日の献立のレパートリーに加えてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・千切りキャベツ 1/4玉
・卵 1個
・ほぐしたカニカマ 1袋
・豆腐（水抜きしたもの） 1丁
・ネギ 1本
・ごま 小さじ1
・片栗粉 大さじ4
・オイスターソース 大さじ1
・ほんだし 小さじ1
・醤油 小さじ1
・ごま油 適量
（中華あんかけ）
・水 150ml
・砂糖 小さじ2
・醤油 小さじ2
・お酢 小さじ1
・片栗粉 大さじ1
［作り方］
1. フライパンに千切りキャベツ、卵、ほぐしたカニカマ、豆腐、ネギ、ごま、片栗粉（大さじ4）、オイスターソース、ほんだし、醤油（小さじ1）を入れる。
2. フライパンの上で各食材を手でしっかりと混ぜ合わせ、形を整える。
3. 鍋肌からごま油を流し入れ、火をつけて蓋をし、蒸し焼きにする。
4. 焼き目が付いたらひっくり返し、片面もしっかりと焼く。
5. 別の耐熱容器に水、砂糖、醤油（小さじ2）、お酢を入れ、600Wの電子レンジで約2分加熱する。
6. 加熱後、片栗粉（大さじ1）を加えてよく混ぜ合わせ、中華あんかけを作る。
7. 焼き上がった生地を皿に盛り、中華あんかけをたっぷりとかけて完成。
動画の冒頭でしらっちさんは「これは革命的なレシピが誕生した」「マジでコレ作らないと損」と太鼓判を押します。調理は、フライパンの中に千切りキャベツ、卵、手でほぐしたカニカマ、水抜きした豆腐などを直接入れていく大胆なスタイル。調味料を加えたら、そのまま手でしっかりと混ぜ合わせます。
形を整えて鍋肌からごま油を流し入れたら、火をつけて蓋をし、蒸し焼きにします。生地の両面にこんがりと焼き目がつくまで焼いている間に、中華あんかけを作ります。水や調味料を合わせたものを電子レンジで加熱し、最後に片栗粉を加えて混ぜるだけで、簡単にとろみのある餡が完成します。
焼き上がった生地にたっぷりと餡をかけたら、「ワンパン キャベかま焼き」の出来上がりです。一口食べたしらっちさんは「美味しい」と笑みをこぼし、「キャベツもちゃんとシャキシャキや」「何よりこの餡が美味い！」と大絶賛しました。
洗い物が少なく、野菜もタンパク質も手軽に摂れるこのレシピ。毎日の献立のレパートリーに加えてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・千切りキャベツ 1/4玉
・卵 1個
・ほぐしたカニカマ 1袋
・豆腐（水抜きしたもの） 1丁
・ネギ 1本
・ごま 小さじ1
・片栗粉 大さじ4
・オイスターソース 大さじ1
・ほんだし 小さじ1
・醤油 小さじ1
・ごま油 適量
（中華あんかけ）
・水 150ml
・砂糖 小さじ2
・醤油 小さじ2
・お酢 小さじ1
・片栗粉 大さじ1
［作り方］
1. フライパンに千切りキャベツ、卵、ほぐしたカニカマ、豆腐、ネギ、ごま、片栗粉（大さじ4）、オイスターソース、ほんだし、醤油（小さじ1）を入れる。
2. フライパンの上で各食材を手でしっかりと混ぜ合わせ、形を整える。
3. 鍋肌からごま油を流し入れ、火をつけて蓋をし、蒸し焼きにする。
4. 焼き目が付いたらひっくり返し、片面もしっかりと焼く。
5. 別の耐熱容器に水、砂糖、醤油（小さじ2）、お酢を入れ、600Wの電子レンジで約2分加熱する。
6. 加熱後、片栗粉（大さじ1）を加えてよく混ぜ合わせ、中華あんかけを作る。
7. 焼き上がった生地を皿に盛り、中華あんかけをたっぷりとかけて完成。
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