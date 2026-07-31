社会現象級メガヒット作『プラダを着た悪魔2』ディズニープラスで8月7日より見放題独占配信

2026年の実写映画として初の興行収入50億円超えを果たした大ヒット映画『プラダを着た悪魔2』を、2026年8月7日（金）よりDisney+ (ディズニープラス)にて見放題独占配信する。前作から20年、さらに進化した“働く女性のバイブル”が早くも自宅で楽しめるようになる。

社会現象を巻き起こした“史上最もファッショナブル”なメガヒット作

時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006年）。ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレアが、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミランダのアシスタントに採用され、厳しく完璧主義な彼女のもとで奮闘する日々を送ることに。慣れないファッション業界や“悪魔”のようなミランダの理不尽な要求に、自分自身を見失いそうになりながらも、努力と挑戦で磨きをかけたアンドレアは、次第にミランダの信頼を勝ち得ていく――。どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観から、誰もが共感し応援したくなるアンドレアの成長ストーリーまで、人生の煌めきが詰まった本作は、世界中の女性たちの憧れの存在になった。劇場公開から20年経った今なお、“オシャレと仕事のモチベーション”として、多くの観客たちに大きなパワーを与え続けている。

そんな社会現象を巻き起こしたメガヒット作の続編として、5月1日（金）に公開された映画『プラダを着た悪魔2』。7月31日（金）時点で国内興行収入累計54.9億円、動員数363万人となり、累計興行収入54億円を突破した。洋画・邦画を問わず2026年に公開された実写映画として初の50億円突破を果たし、まさに社会現象級の大ヒットを記録している。SNS上ではヒットを応援する熱いムードが広がり、さらに「一と二を劇場で連続して観たい！」という熱い要望に応えて実施された「大ヒット記念イッキミ上映」も各地で大盛況となるなど、公開から長きにわたって深く愛される作品となっている。

4人のアイコンたちが彩る、最高のエンタメ体験！

ファッション業界のアイコンである編集長ミランダと、その右腕ナイジェルがある危機に直面した時、ミランダの元アシスタントのアンディが再び「ランウェイ」に戻ってくる。さらに、元同僚のエミリーとも再会するが、いまやラグジュアリーブランドの幹部となった彼女は、「ランウェイ」存続の鍵を握る存在に。4人それぞれの夢と野望がぶつかり合い、物語は思わぬ結末へと向かっていく――。

20年経った彼女たちの深いドラマに共感の波が広がり、前作が人々の人生や価値観を大きく変える特別な一作となったように、本作もまた新たな時代のファンの心に深く刻まれる一本となった。劇中のセリフに強く背中を押される人がいたり、キャラクターになりきって日常のオシャレコーデを紹介するSNS動画がバズったりと、すべての人生に寄り添い、「明日からも頑張ろう」と背中を押してくれる“新たなバイブル”として世界中で愛されている。前作への愛に満ちたオマージュや、時代を彩る洗練された数々のハイブランドファッションまで、画面の隅々にまで散りばめられた細やかなこだわりは、何度繰り返し観ても心が躍ること間違いなしだ。

NYマンハッタンを舞台に、デジタル化が急加速する出版業界で、“働く女性のバイブル”は果たしてどう進化したのか。あらゆる人のモチベーションを高めてくれる『プラダを着た悪魔2』を、ぜひディズニープラスで楽しんでほしい。

『プラダを着た悪魔2』配信情報

『プラダを着た悪魔2』は、2026年8月7日（金）よりディズニープラスにて見放題独占配信スタート。（海外ドラマNAVI）

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