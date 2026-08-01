山本舞香、所属事務所の退所報告 今後についても言及「自分の進むべき道を改めて考えながら」 今年5月には第1子妊娠を発表【全文掲載】
俳優の山本舞香（28）が1日、所属事務所の「エイジアプロモーション」を同日付で退所すると発表した。
【写真】「すげぇ！」「メンツすごい」「豪華すぎる」森進一ファミリーのレアな家族4ショット
山本は自身のインスタグラムで「2026年8月1日をもちまして、エイジアプロモーションを退所することになりました。いつも支えてくださっている関係者の皆さま、そして応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます」と伝えた。
今後については「まだ未定」とし、「今のところ、 他事務所への移籍は考えておりません。自分の進むべき道を改めて考えながら、新たな気持ちで頑張っていきたいと思います」と言葉に力を込めた。
「今後のお仕事に関するご依頼・お問い合わせは、下記メールアドレスまでご連絡いただけますと幸いです」と、メールアドレスを記載。「これからも、いただいたご縁と経験を大切にしながら、前に進んでいきたいと思います」と締めくくった。
山本は1997年10月13日生まれ、鳥取県出身。『鳥取美少女図鑑』に掲載された写真がきっかけでスカウトされる。2011年、「三井のリハウス」第14代目リハウスガールでCMデビュー。同年、ドラマ『それでも、生きてゆく』で俳優デビューした。
24年8月に「エイジアプロモーション」への所属を発表すると、27歳の誕生日である同年10月13日にロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiro（32）との結婚を発表。Hiroがボーカルを務めるMY FIRST STORYは今年2月26日に「充電期間」として活動休止を発表。山本は5月5日に第1子妊娠を報告していた。
■以下、山本のコメント全文
この度、 2026年8月1日をもちまして、
エイジアプロモーションを退所することになりました。
いつも支えてくださっている関係者の皆さま、
そして応援してくださっている皆さま、
本当にありがとうございます。
今後についてはまだ未定ですが、
今のところ、 他事務所への移籍は考えておりません。
自分の進むべき道を改めて考えながら、
新たな気持ちで頑張っていきたいと思います。
今後のお仕事に関するご依頼・お問い合わせは、
下記メールアドレスまでご連絡いただけますと幸いです。 mk.office1997@gmail.com
これからも、いただいたご縁と経験を大切にしながら、
前に進んでいきたいと思います。
2026年8月1日
山本舞香
【写真】「すげぇ！」「メンツすごい」「豪華すぎる」森進一ファミリーのレアな家族4ショット
山本は自身のインスタグラムで「2026年8月1日をもちまして、エイジアプロモーションを退所することになりました。いつも支えてくださっている関係者の皆さま、そして応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます」と伝えた。
今後については「まだ未定」とし、「今のところ、 他事務所への移籍は考えておりません。自分の進むべき道を改めて考えながら、新たな気持ちで頑張っていきたいと思います」と言葉に力を込めた。
山本は1997年10月13日生まれ、鳥取県出身。『鳥取美少女図鑑』に掲載された写真がきっかけでスカウトされる。2011年、「三井のリハウス」第14代目リハウスガールでCMデビュー。同年、ドラマ『それでも、生きてゆく』で俳優デビューした。
24年8月に「エイジアプロモーション」への所属を発表すると、27歳の誕生日である同年10月13日にロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiro（32）との結婚を発表。Hiroがボーカルを務めるMY FIRST STORYは今年2月26日に「充電期間」として活動休止を発表。山本は5月5日に第1子妊娠を報告していた。
■以下、山本のコメント全文
この度、 2026年8月1日をもちまして、
エイジアプロモーションを退所することになりました。
いつも支えてくださっている関係者の皆さま、
そして応援してくださっている皆さま、
本当にありがとうございます。
今後についてはまだ未定ですが、
今のところ、 他事務所への移籍は考えておりません。
自分の進むべき道を改めて考えながら、
新たな気持ちで頑張っていきたいと思います。
今後のお仕事に関するご依頼・お問い合わせは、
下記メールアドレスまでご連絡いただけますと幸いです。 mk.office1997@gmail.com
これからも、いただいたご縁と経験を大切にしながら、
前に進んでいきたいと思います。
2026年8月1日
山本舞香