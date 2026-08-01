『VIVANT』11話の反響に飯田和孝P「嬉しい」 撮影秘話も明かす「堺雅人さん、阿部寛さん、二人の俳優の凄さに圧倒」
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）第2シーズンがスタートした。第1シーズンからの続きとなった第11話（7月26日放送）には、どんな撮影裏話があったのか。飯田和孝プロデューサーが明かし、約2年を経て同じ設定のシーンを撮影に臨んだ堺雅人、阿部寛の凄さに「圧倒された」と語った。
【写真】約2年を経て前作直後から描く11話がスタート！ 日本橋三越でもロケ
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺雅人）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まった。
撮影について「2023年8月26日に撮影された第10話のラストシーン（当時の放送でのみ視聴可能）から約2年後の2025年6月29日、同じ設定の第11話のシーンを撮影しました。現実には2年の時間が経過しましたが、一瞬にして時間をチューニングする堺雅人さん、阿部寛さん、二人の俳優の凄さに圧倒されたのを覚えています」と振り返る飯田P。
さらに「また、この日本橋三越前のシーンも、中の天女像前のシーンも、本当に多くのエキストラさんに支えられて、撮影を行うことができました。今回は、日本各地にも撮影でお邪魔しました。それぞれの場所で、撮影が成功するために従事してくださったみなさまの姿が今も忘れられません。面白いドラマを作ること、熱狂を届けることが、協力してくれた皆さんへの恩返しだと、チーム一同思っています。今後もその土地でしか撮れない映像をお届けしますので、その辺りも体感していただければ嬉しいです」と話した。
第11話の反響を受け、「まずは、ドラマに熱狂して、議論して、元気になって、そんな皆様の声を聞けたことが何より嬉しいです」と感想を。
また、「サプライズキャストの登場も話題にしてくださいましたが、特にサプライズを意識しているという訳ではないんです。どのような形でオンエアを届ければ、皆さんが一番ワクワクするのか、そんなことを考えながら日々作っているだけ、という感覚で。なので、みなさんのリアクションも含めて、見ている方々と一緒に作った第11話という印象です」と続けた。
そして「これからもVIVANTは、見てくださる皆様に、ベストな形でお届けしようと思っております。第12話もぜひ、ご期待ください！」とメッセージを寄せた。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】約2年を経て前作直後から描く11話がスタート！ 日本橋三越でもロケ
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺雅人）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まった。
さらに「また、この日本橋三越前のシーンも、中の天女像前のシーンも、本当に多くのエキストラさんに支えられて、撮影を行うことができました。今回は、日本各地にも撮影でお邪魔しました。それぞれの場所で、撮影が成功するために従事してくださったみなさまの姿が今も忘れられません。面白いドラマを作ること、熱狂を届けることが、協力してくれた皆さんへの恩返しだと、チーム一同思っています。今後もその土地でしか撮れない映像をお届けしますので、その辺りも体感していただければ嬉しいです」と話した。
第11話の反響を受け、「まずは、ドラマに熱狂して、議論して、元気になって、そんな皆様の声を聞けたことが何より嬉しいです」と感想を。
また、「サプライズキャストの登場も話題にしてくださいましたが、特にサプライズを意識しているという訳ではないんです。どのような形でオンエアを届ければ、皆さんが一番ワクワクするのか、そんなことを考えながら日々作っているだけ、という感覚で。なので、みなさんのリアクションも含めて、見ている方々と一緒に作った第11話という印象です」と続けた。
そして「これからもVIVANTは、見てくださる皆様に、ベストな形でお届けしようと思っております。第12話もぜひ、ご期待ください！」とメッセージを寄せた。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。