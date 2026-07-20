スペインがアルゼンチンを1-0で破り、2度目のW杯制覇

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が現地時間7月19日に行われ、スペイン代表が延長戦の末にアルゼンチン代表に1-0で勝利し、2010年大会以来、2度目のW杯制覇を成し遂げた。

日本でもNHK総合で地上波生中継された一戦。スタジオゲストとして出演した日本代表DF谷口彰悟は、大会前にある人物から“厳命”を受けていたことを告白し、SNS上では爆笑が沸き起こっている。

欧州王者と南米王者の激突となった決勝戦。お互いに慎重な試合運びで前半はスコアレスで終えた。NHKでは、直後に行われたW杯史上初となるハーフタイムショーの模様も中継。スタジオ解説として出演していた谷口は「サッカーの試合でハーフタイムショーってすごく斬新だったな、と。あとはスケールの大きさに、すごくアメリカだなと思いました」と印象を語った。

さらにスタジオMCの浅田春奈アナウンサーから「お母様が……」と水を向けられると「僕の母がBTSのファンで、（ハーフタイムショーを）生で見たいから決勝まで行ってと言われていたんですけど……」と告白。これにはSNS上のファンから「ママ、無茶振りww」「おもろすぎるwww」「家族の無茶ぶりエピソード最高に微笑ましい！」「奥さん(泉里香)じゃなくて お母さんにBTS出るから 決勝までいけって言われたの笑」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）