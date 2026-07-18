アン・ハサウェイ、シャーリーズ・セロン、ゼンデイヤ 『オデュッセイア』プレミアで美しいホワイトドレス姿
クリストファー・ノーラン監督の新作『オデュッセイア』のニューヨークプレミアに、アン・ハサウェイとシャーリーズ・セロン、ゼンデイヤが登場。それぞれ神々しいまでに美しい、白いドレス姿を披露した。
【写真】女神のようなアン・ハサウェイ ふっくらお腹を包むホワイトドレス姿
現地時間7月14日、ニューヨークのAMCリンカーン・スクエア・シアターにて、古代ギリシアの吟遊詩人ホメロスの叙事詩を映像化した『オデュッセイア』のプレミアが開催された。
先月、夫アダム・シュルマンとの間に第3子を授かったことを公表したアンは、プラダによる女神のようなドレスをチョイス。胸元にシルバーをあしらったドレスに合わせ、イヤリングとブレスレット、そしてリングを同色でコーディネートし、ブルネットの髪の毛をたおやかなアップにまとめた。
海の女神カリュプソーを演じるシャーリーズは、大きなリボンが目を引くディオールのジャケットを素肌にまとい、ミニ丈のボトムスをジャケットの裾からチラ見せ。白いアンクルストラップサンダルを合わせ、美脚が映えるルックを披露した。
アテナ役のゼンデイヤは、背中にまるで天使の羽根のようなフェザーのディテールをあしらったマティエール・フェカールによるドレスを着用。花をモチーフにしたショパールのドロップイヤリングを合わせ、変幻自在の髪の毛は、緩やかなフィッシュテールブレイドに。メイクはナチュラルな色合いで、知恵・技芸・戦略を司るとされる女神アテナ役に相応しいコーデを見せた。
『オデュッセイア』は、『オッペンハイマー』でアカデミー賞を獲得したノーラン監督が、長編映画史上初めて全編IMAX撮影を行った注目の作品。3人のほか、マット・デイモン、トム・ホランド、ロバート・パティンソン、エリオット・ペイジ、ルピタ・ニョンゴら豪華キャストが顔をそろえる。
日本では9月11日より公開される。
【写真】女神のようなアン・ハサウェイ ふっくらお腹を包むホワイトドレス姿
現地時間7月14日、ニューヨークのAMCリンカーン・スクエア・シアターにて、古代ギリシアの吟遊詩人ホメロスの叙事詩を映像化した『オデュッセイア』のプレミアが開催された。
先月、夫アダム・シュルマンとの間に第3子を授かったことを公表したアンは、プラダによる女神のようなドレスをチョイス。胸元にシルバーをあしらったドレスに合わせ、イヤリングとブレスレット、そしてリングを同色でコーディネートし、ブルネットの髪の毛をたおやかなアップにまとめた。
アテナ役のゼンデイヤは、背中にまるで天使の羽根のようなフェザーのディテールをあしらったマティエール・フェカールによるドレスを着用。花をモチーフにしたショパールのドロップイヤリングを合わせ、変幻自在の髪の毛は、緩やかなフィッシュテールブレイドに。メイクはナチュラルな色合いで、知恵・技芸・戦略を司るとされる女神アテナ役に相応しいコーデを見せた。
『オデュッセイア』は、『オッペンハイマー』でアカデミー賞を獲得したノーラン監督が、長編映画史上初めて全編IMAX撮影を行った注目の作品。3人のほか、マット・デイモン、トム・ホランド、ロバート・パティンソン、エリオット・ペイジ、ルピタ・ニョンゴら豪華キャストが顔をそろえる。
日本では9月11日より公開される。