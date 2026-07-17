スズキ初の軽商用BEVが誕生！ 「e エブリイ」

スズキは2026年3月9日、同社初となる軽商用バッテリー電気自動車（BEV）、新型「e エブリイ」を発売しました。

新型e エブリイは、スズキ、ダイハツ工業、トヨタ自動車の3社で共同開発したBEVシステムを搭載した軽商用バンのEVです。スズキではダイハツからOEM供給を受けるモデルとして生産されます。

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どのようなモデルなのか、紹介します。

eエブリイはスズキが長年販売している軽商用バン「エブリイ」シリーズに属していますが、実際にはダイハツの軽商用BEV「eハイゼットカーゴ／eアトレー」の兄弟モデルで、デザインを含めたクルマの全体は、ダイハツのモデルと同様です。

ただし、エブリイシリーズで魅力の広い荷室空間はそのまま継承されており、最大積載量は350kgと実用性ばつぐん。

モーターやインバーター、トランスアクスルを一体型にしたコンパクトな「eAxle（イーアクスル）」を搭載しており、積載性を犠牲にせず、EVならではの静かでトルクフル、パワフルな走り、そして高い静粛性を実現しています。

36.6kWhのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一充電の走行距離は257km（WLTCモード）。運送業における実用性の高さもうかがえます。

また、駆動用バッテリーは床下に配置されて低重心化されており、安定感のある走りにも繋げられています。

EVならではの高い静粛性や安定感も兼ね備えており、短距離・長時間を運用する軽商用バンとしての走行性能は申し分ないレベルといえるでしょう。

室内では、運転席に視認性の良い7インチTFTカラー液晶メーターを装備。さまざまな業務内容にも対応できるよう、オーバーヘッドシェルフやセンターコンソールトレーなどの収納スペースが複数用意されています。

そしてe エブリイの注目機能といえるのが、クルマの電気を外部に供給するV2H（Vehicle to Home）機能です。

AC電源コンセント（100V・1500W：非常時給電システム付）に加え、急速充電インレット（外部給電機能、V2H機能付）を標準装備。

非常時にも地域社会で活躍できるモデルを目指したe エブリイは、災害時の非常用電源としても活用できるように設計されています。

安全装備としては、衝突被害軽減ブレーキなど予防安全技術「スマートアシスト」を搭載。夜間の視認性を確保するADB（アダプティブドライビングビーム）やサイドビューランプも装備されました。

さらにLED ヘッドランプを標準装備し、夜間でも視認性の良いデジタルルームミラーはメーカーオプション設定となっています。

グレードは「2シーター」と「4シーター」の2タイプから選択でき、車体色は「レーザーブルークリスタルシャイン」「ホワイトB」「ブライトシルバーメタリック」の全3色から選べます。

販売価格（消費税込）は、2シーターが314万6000円、4シーターが323万4000円です。

ちなみにe エブリイは、経済産業省や国土交通省などが普及推進している「サポカーS ワイド」に該当します。

さまざまなビジネスシーンで活躍が期待される新型軽商用BEV e エブリイ。実用性の高さから、ラストワンマイルだけでなく、多方面で注目されている期待の軽商用車です。