ハムスターの赤ちゃん誕生、巣箱を覗いたまさかの光景に「どっさりすぎ!?!?!?」
YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、『臨時ニュースをお伝えします～ジャンガリアンハムスター』と題した動画を公開しました。動画では、ジャンガリアンハムスターのネージュちゃんが無事に赤ちゃんを出産し、想像以上の赤ちゃんの数に驚かされる様子が収められています。
「臨時NEWS」として報じられたのは、生後4か月のネージュちゃんが7月13日の12時30分頃に赤ちゃんを出産したというおめでたい出来事です。妊娠経過は順調で、当日の11時半頃から出産準備に突入したといいます。一方、気になるパパのアーモンドくんは、首を傾けてすっとぼけたような愛らしい表情を浮かべています。「一発で決めた」との噂もあり、どうやら「シゴデキ遺伝子は、一応持っていた模様」です。
最近は妊娠・出産に関するトラブルが多かったため、飼い主は不安が強く、なかなか事前の妊娠報告ができなかったとのこと。親族からの祝福の言葉が届く中、今後の続報を待つようにとアナウンスされました。
しかし、動画の終盤で巣箱の中が映し出されると、そこには赤い小さな赤ちゃんたちがぎっしり。「って、は！？！？！？」と驚愕し、「どっさりすぎ！？！？」と思わずツッコミが入るほどの数に圧倒されます。これには「アーモンド、腐っても…シゴデキ！！」と、パパの有能ぶりも改めて証明される結果に。最後は、おやつを食べるネージュちゃんへ「ありがとー」と感謝の言葉が贈られ、新しい命の誕生に心温まる締めくくりとなりました。
「臨時NEWS」として報じられたのは、生後4か月のネージュちゃんが7月13日の12時30分頃に赤ちゃんを出産したというおめでたい出来事です。妊娠経過は順調で、当日の11時半頃から出産準備に突入したといいます。一方、気になるパパのアーモンドくんは、首を傾けてすっとぼけたような愛らしい表情を浮かべています。「一発で決めた」との噂もあり、どうやら「シゴデキ遺伝子は、一応持っていた模様」です。
最近は妊娠・出産に関するトラブルが多かったため、飼い主は不安が強く、なかなか事前の妊娠報告ができなかったとのこと。親族からの祝福の言葉が届く中、今後の続報を待つようにとアナウンスされました。
しかし、動画の終盤で巣箱の中が映し出されると、そこには赤い小さな赤ちゃんたちがぎっしり。「って、は！？！？！？」と驚愕し、「どっさりすぎ！？！？」と思わずツッコミが入るほどの数に圧倒されます。これには「アーモンド、腐っても…シゴデキ！！」と、パパの有能ぶりも改めて証明される結果に。最後は、おやつを食べるネージュちゃんへ「ありがとー」と感謝の言葉が贈られ、新しい命の誕生に心温まる締めくくりとなりました。
YouTubeの動画内容
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