湘南の新ユニフォームが決定

J2湘南ベルマーレが2026-27シーズンに着用する新ユニフォームデザインが決定した。

フィールドプレーヤーの1stユニフォームはクラブカラーのライトグリーンとブルーを基調とし、今季から新たにサプライヤーとなった「アンブロ」の象徴的なダブルダイヤモンドが前後のボディと袖のラインに刻み込まれた。ボディ部分にはクラブ名からとった「S」と「B」を組み合わせた模様も組み込まれている。2ndユニフォームは「純粋さ・原点」を表す白と「覚悟・芯の強さ」を表す黒の配色で、クラブエンブレムからもカラーを排して「“静かな闘志”を体現」している。

GKの1stはフィールドプレーヤーの1stとの対比で「ブラック×ブラック」、2ndは「攻撃性」や「情熱」を連想させるレッドが採用された。そしてGKは3rdまで用意され、フィールドプレーヤーの1stと同じカラーリングとなった。これは「チームの象徴色をGK選手も着用することで、クラブのアイデンティティを表現」しているという。

アンブロとタッグを組んだ新ユニフォームに対し、SNSでは「期待通り、いやそれ以上にいいな」「肩のラインがかっこいい」「どシンプルめっちゃいい」「ベルマーレらしいデザイン」「スポンサーロゴが同色なのもスタイリッシュ」「センス良し」「GKのグリーンが新鮮すぎる」とデザイン性の高さに対するコメントが多く寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）